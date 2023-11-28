Свердловский полицейский перед смертью отмечал повышение товарища

Силовики отмечали повышение коллеги до майора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудник ГИБДД Новой Ляли Андрей Сальников в ночь на 25 ноября обмывал «звезды» (новое звание — прим. URA.RU) с коллегами на стрельбище. Позднее силовика нашли мертвым. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к погибшему.

«С 24 на 25 ноября они обмывали „звезды“. Андрей там был с коллегами. Его нашли не в лесу, а на территории стрельбища», — поделился собеседник агентства. По его словам, один из полицейских получил звание майора. «Отмечать [повышение] в этом месте было запрещено», — добавил он.

По данным СК по Свердловской области, мужчина умер от переохлаждения. Криминала в его смерти нет. Следователи организовали проверку по этому факту.

О смерти Сальникова URA.RU писало днем. Супруга мужчины Надежда Сальникова в соцсетях написала, что похороны будут 30 ноября.