Свердловский полицейский перед смертью отмечал повышение товарища

Сотрудник ГИБДД Новой Ляли Андрей Сальников в ночь на 25 ноября обмывал «звезды» (новое звание — прим. URA.RU) с коллегами на стрельбище. Позднее силовика нашли мертвым. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к погибшему.
«С 24 на 25 ноября они обмывали „звезды“. Андрей там был с коллегами. Его нашли не в лесу, а на территории стрельбища», — поделился собеседник агентства. По его словам, один из полицейских получил звание майора. «Отмечать [повышение] в этом месте было запрещено», — добавил он.
По данным СК по Свердловской области, мужчина умер от переохлаждения. Криминала в его смерти нет. Следователи организовали проверку по этому факту.
О смерти Сальникова URA.RU писало днем. Супруга мужчины Надежда Сальникова в соцсетях написала, что похороны будут 30 ноября.
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