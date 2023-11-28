Свердловский полицейский перед смертью отмечал повышение товарища

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, погоны, майор, полиция
Силовики отмечали повышение коллеги до майора Фото:

Сотрудник ГИБДД Новой Ляли Андрей Сальников в ночь на 25 ноября обмывал «звезды» (новое звание — прим. URA.RU) с коллегами на стрельбище. Позднее силовика нашли мертвым. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к погибшему.

«С 24 на 25 ноября они обмывали „звезды“. Андрей там был с коллегами. Его нашли не в лесу, а на территории стрельбища», — поделился собеседник агентства. По его словам, один из полицейских получил звание майора. «Отмечать [повышение] в этом месте было запрещено», — добавил он.

По данным СК по Свердловской области, мужчина умер от переохлаждения. Криминала в его смерти нет. Следователи организовали проверку по этому факту.

О смерти Сальникова URA.RU писало днем. Супруга мужчины Надежда Сальникова в соцсетях написала, что похороны будут 30 ноября.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудник ГИБДД Новой Ляли Андрей Сальников в ночь на 25 ноября обмывал «звезды» (новое звание — прим. URA.RU) с коллегами на стрельбище. Позднее силовика нашли мертвым. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к погибшему. «С 24 на 25 ноября они обмывали „звезды“. Андрей там был с коллегами. Его нашли не в лесу, а на территории стрельбища», — поделился собеседник агентства. По его словам, один из полицейских получил звание майора. «Отмечать [повышение] в этом месте было запрещено», — добавил он. По данным СК по Свердловской области, мужчина умер от переохлаждения. Криминала в его смерти нет. Следователи организовали проверку по этому факту. О смерти Сальникова URA.RU писало днем. Супруга мужчины Надежда Сальникова в соцсетях написала, что похороны будут 30 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...