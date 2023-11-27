В Свердловской области в лесу нашли тело полицейского, который шел с корпоратива. Фото

28 ноября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Трагедия случилась в Новой Ляле Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новой Ляле (Свердловская область) при загадочных обстоятельствах погиб сотрудник ГИБДД Андрей Сальников. Тело мужчины нашли в лесу после корпоратива, сообщил на анонимных условиях источник, знакомый с обстоятельствами происшествия. «В пятницу у них был корпоратив на стрельбище. Стояло много машин, играла музыка. Андрей крепко выпил и пошел домой. А сам, видимо, заплутал в лесу и замерз», — рассказал собеседник «ФедералПресс». Информацию о гибели силовика URA.RU подтвердил начальник свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он отметил, что смерть Сальникова не связана с его служебной деятельностью. «Офицер находился в плановом отпуске и в момент обнаружения был без форменного обмундирования», — прокомментировал Горелых. Супруга Андрея Сальникова Надежда в соцсетях написала, что прощание пройдет 29 ноября. На вопрос корреспондента, действительно ли ее муж замерз в лесу после корпоратива, она ответила «без комментариев» и попросила оставить ее в покое. Прощание с полицейским пройдет 29 ноября Фото: Надежда Сальникова, «Одноклассники», https://ok.ru/profile/565953039201/statuses/155741577196385

В Новой Ляле (Свердловская область) при загадочных обстоятельствах погиб сотрудник ГИБДД Андрей Сальников. Тело мужчины нашли в лесу после корпоратива, сообщил на анонимных условиях источник, знакомый с обстоятельствами происшествия. «В пятницу у них был корпоратив на стрельбище. Стояло много машин, играла музыка. Андрей крепко выпил и пошел домой. А сам, видимо, заплутал в лесу и замерз», — рассказал собеседник «ФедералПресс». Информацию о гибели силовика URA.RU подтвердил начальник свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он отметил, что смерть Сальникова не связана с его служебной деятельностью. «Офицер находился в плановом отпуске и в момент обнаружения был без форменного обмундирования», — прокомментировал Горелых. Супруга Андрея Сальникова Надежда в соцсетях написала, что прощание пройдет 29 ноября. На вопрос корреспондента, действительно ли ее муж замерз в лесу после корпоратива, она ответила «без комментариев» и попросила оставить ее в покое.