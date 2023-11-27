27 ноября 2023

В Свердловской области в лесу нашли тело полицейского, который шел с корпоратива. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия случилась в Новой Ляле Фото:

В Новой Ляле (Свердловская область) при загадочных обстоятельствах погиб сотрудник ГИБДД Андрей Сальников. Тело мужчины нашли в лесу после корпоратива, сообщил на анонимных условиях источник, знакомый с обстоятельствами происшествия.

«В пятницу у них был корпоратив на стрельбище. Стояло много машин, играла музыка. Андрей крепко выпил и пошел домой. А сам, видимо, заплутал в лесу и замерз», — рассказал собеседник «ФедералПресс».

Информацию о гибели силовика URA.RU подтвердил начальник свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он отметил, что смерть Сальникова не связана с его служебной деятельностью. «Офицер находился в плановом отпуске и в момент обнаружения был без форменного обмундирования», — прокомментировал Горелых.

Супруга Андрея Сальникова Надежда в соцсетях написала, что прощание пройдет 29 ноября. На вопрос корреспондента, действительно ли ее муж замерз в лесу после корпоратива, она ответила «без комментариев» и попросила оставить ее в покое.

Прощание с полицейским пройдет 29 ноября
Прощание с полицейским пройдет 29 ноября
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В Новой Ляле (Свердловская область) при загадочных обстоятельствах погиб сотрудник ГИБДД Андрей Сальников. Тело мужчины нашли в лесу после корпоратива, сообщил на анонимных условиях источник, знакомый с обстоятельствами происшествия. «В пятницу у них был корпоратив на стрельбище. Стояло много машин, играла музыка. Андрей крепко выпил и пошел домой. А сам, видимо, заплутал в лесу и замерз», — рассказал собеседник «ФедералПресс». Информацию о гибели силовика URA.RU подтвердил начальник свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он отметил, что смерть Сальникова не связана с его служебной деятельностью. «Офицер находился в плановом отпуске и в момент обнаружения был без форменного обмундирования», — прокомментировал Горелых. Супруга Андрея Сальникова Надежда в соцсетях написала, что прощание пройдет 29 ноября. На вопрос корреспондента, действительно ли ее муж замерз в лесу после корпоратива, она ответила «без комментариев» и попросила оставить ее в покое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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