В Новой Ляле (Свердловская область) при загадочных обстоятельствах погиб сотрудник ГИБДД Андрей Сальников. Тело мужчины нашли в лесу после корпоратива, сообщил на анонимных условиях источник, знакомый с обстоятельствами происшествия.
«В пятницу у них был корпоратив на стрельбище. Стояло много машин, играла музыка. Андрей крепко выпил и пошел домой. А сам, видимо, заплутал в лесу и замерз», — рассказал собеседник «ФедералПресс».
Информацию о гибели силовика URA.RU подтвердил начальник свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он отметил, что смерть Сальникова не связана с его служебной деятельностью. «Офицер находился в плановом отпуске и в момент обнаружения был без форменного обмундирования», — прокомментировал Горелых.
Супруга Андрея Сальникова Надежда в соцсетях написала, что прощание пройдет 29 ноября. На вопрос корреспондента, действительно ли ее муж замерз в лесу после корпоратива, она ответила «без комментариев» и попросила оставить ее в покое.
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