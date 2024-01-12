На челябинском курорте ребенка из Кургана задушило шарфом на подъемнике

12 января 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Ребенка увезли в реанимацию Фото: Александр Елизаров © URA.RU На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области механизм подъемника зажевал шарф и руку ребенка, что привело к его удушению. Малыша реанимировали врачи скорой помощи и увезли в реанимацию горбольницы №2 Миасса. В МВД России по Челябинской области URA.RU подтвердили факт происшествия. «Происшествие зафиксировано. На месте работают сотрудники ПДН ОМВД России по Миассу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как сообщили очевидцы, подъемник зажевал шарф и руку малыша, перекрыв ему кислород. Врачи сумели запустить сердце ребенка, однако в сознание он не пришел. Семья приехала покататься на лыжах из Кургана. В данный момент состояние ребенка не уточняется. URA.RU обратилось за комментарием к владельцу курорта Олегу Сиротину. Ответ будет опубликован позже.

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области механизм подъемника зажевал шарф и руку ребенка, что привело к его удушению. Малыша реанимировали врачи скорой помощи и увезли в реанимацию горбольницы №2 Миасса. В МВД России по Челябинской области URA.RU подтвердили факт происшествия. «Происшествие зафиксировано. На месте работают сотрудники ПДН ОМВД России по Миассу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как сообщили очевидцы, подъемник зажевал шарф и руку малыша, перекрыв ему кислород. Врачи сумели запустить сердце ребенка, однако в сознание он не пришел. Семья приехала покататься на лыжах из Кургана. В данный момент состояние ребенка не уточняется. URA.RU обратилось за комментарием к владельцу курорта Олегу Сиротину. Ответ будет опубликован позже.