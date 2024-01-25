В России вдвое снизился приток мигрантов

В 2023 году приток мигрантов в Россию снизился практически в два раза за первые три квартала. Соответствующие выводы сделали аналитики Института Гайдара, отметив, что мигрантов стало на 90 тысяч меньше, в сравнении с периодом до пандемии.
«Показатели регистрируемого миграционного прироста населения России в долгосрочной международной миграции за первые три квартала 2023 года снизились в два раза — на 90 тыcяч человек», — уточнили аналитики. Их слова передают «Известия». Они сравнивали с периодом, предшествующему пандемии COVID.
В последнее время в России начали обсуждать вопросы контроля и учета мигрантов. Отмечалось, что в стране будет разработана система цифровых профилей для мигрантов. URA.RU публиковало основные законодательные изменения, связанные с мигрантами в 2023 году.
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