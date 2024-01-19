В России создадут цифровые профили мигрантов

19 января 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

В РФ начнут собирать у мигрантов биометрические данные Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России будет разработана система цифровых профилей для мигрантов, в соответствии с двухлетним планом мероприятий, утвержденным правительством в рамках реализации концепции миграционной политики. Об этом стало известно из документа правительства. «План предполагает создание цифрового профиля иностранного гражданина», — передает содержание документа РИА Новости. Там добавили, что в рамках документа также предусмотрено проведение эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в московские аэропорты, включая геномную регистрацию и анализ голоса. Кроме того, планируется разработка памятки для мигрантов, где будут содержаться сведения о правилах и нормах поведения в России.

В России будет разработана система цифровых профилей для мигрантов, в соответствии с двухлетним планом мероприятий, утвержденным правительством в рамках реализации концепции миграционной политики. Об этом стало известно из документа правительства. «План предполагает создание цифрового профиля иностранного гражданина», — передает содержание документа РИА Новости. Там добавили, что в рамках документа также предусмотрено проведение эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в московские аэропорты, включая геномную регистрацию и анализ голоса. Кроме того, планируется разработка памятки для мигрантов, где будут содержаться сведения о правилах и нормах поведения в России.