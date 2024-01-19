В России создадут цифровые профили мигрантов

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Виды города. Тюмень, мигрант, уборка снега, дворник
В РФ начнут собирать у мигрантов биометрические данные Фото:

В России будет разработана система цифровых профилей для мигрантов, в соответствии с двухлетним планом мероприятий, утвержденным правительством в рамках реализации концепции миграционной политики. Об этом стало известно из документа правительства.

«План предполагает создание цифрового профиля иностранного гражданина», — передает содержание документа РИА Новости. Там добавили, что в рамках документа также предусмотрено проведение эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в московские аэропорты, включая геномную регистрацию и анализ голоса. Кроме того, планируется разработка памятки для мигрантов, где будут содержаться сведения о правилах и нормах поведения в России.

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В России будет разработана система цифровых профилей для мигрантов, в соответствии с двухлетним планом мероприятий, утвержденным правительством в рамках реализации концепции миграционной политики. Об этом стало известно из документа правительства. «План предполагает создание цифрового профиля иностранного гражданина», — передает содержание документа РИА Новости. Там добавили, что в рамках документа также предусмотрено проведение эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в московские аэропорты, включая геномную регистрацию и анализ голоса. Кроме того, планируется разработка памятки для мигрантов, где будут содержаться сведения о правилах и нормах поведения в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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