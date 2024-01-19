В России создадут цифровые профили мигрантов

В России будет разработана система цифровых профилей для мигрантов, в соответствии с двухлетним планом мероприятий, утвержденным правительством в рамках реализации концепции миграционной политики. Об этом стало известно из документа правительства.
«План предполагает создание цифрового профиля иностранного гражданина», — передает содержание документа РИА Новости. Там добавили, что в рамках документа также предусмотрено проведение эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в московские аэропорты, включая геномную регистрацию и анализ голоса. Кроме того, планируется разработка памятки для мигрантов, где будут содержаться сведения о правилах и нормах поведения в России.
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