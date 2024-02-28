Гладков рассказал, куда пойдут миллиарды, выделенные Мишустиным Белгородской области

Гладков: 4 млрд рублей от правительства пойдут на помощь пострадавшим от ВСУ

28 февраля 2024 в 08:56 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков отметил, что выплаты будут постепенными Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Более четырех миллиардов рублей, которое выделило правительство РФ для Белгородской области, пойдут на оказание помощи тем, кто пострадал от обстрелов ВСУ. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Помощь в размере 4,2 миллиарда рублей для Белгородской области пойдет для помощи тем, кто пострадал от вражеских террористических атак со стороны вооруженных сил Украины. Часть денег пойдет на возмещение потерь сельхозпроизводителей, а другая — для предпринимателей и жителей», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Он отметил, что заявки для выплат со стороны предпринимателей будут собираться с 3 марта. Деньги начнут поступать после седьмого числа. С 20 марта будут заключаться договоры о строительстве нового жилья для пострадавших жителей. До этой даты надо выполнить несколько процедур с собственниками: открыть счета и подписать документы. До этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более четырех миллиардов рублей для области. Они будут выделены из резервного фонда. Гладков отметил, что новое жилье будет строиться в отдаленных районах, которые меньше страдают от обстрелов ВСУ. ВСУ регулярно обстреливают область, хотя она даже не входит в зону СВО. 26 февраля Гладков сообщил, что от беспилотника погибли трое строителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более четырех миллиардов рублей, которое выделило правительство РФ для Белгородской области, пойдут на оказание помощи тем, кто пострадал от обстрелов ВСУ. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Помощь в размере 4,2 миллиарда рублей для Белгородской области пойдет для помощи тем, кто пострадал от вражеских террористических атак со стороны вооруженных сил Украины. Часть денег пойдет на возмещение потерь сельхозпроизводителей, а другая — для предпринимателей и жителей», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что заявки для выплат со стороны предпринимателей будут собираться с 3 марта. Деньги начнут поступать после седьмого числа. С 20 марта будут заключаться договоры о строительстве нового жилья для пострадавших жителей. До этой даты надо выполнить несколько процедур с собственниками: открыть счета и подписать документы. До этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более четырех миллиардов рублей для области. Они будут выделены из резервного фонда. Гладков отметил, что новое жилье будет строиться в отдаленных районах, которые меньше страдают от обстрелов ВСУ. ВСУ регулярно обстреливают область, хотя она даже не входит в зону СВО. 26 февраля Гладков сообщил, что от беспилотника погибли трое строителей.