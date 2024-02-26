Происшествия Гладков: ВСУ убили трех строителей в Белгородской области 26 февраля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 + ВСУ атаковали автомобиль с помощью дрона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа Белгородской области. Находившиеся в машине строители погибли, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. «ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители. К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Еще трое человек получили ранения. Им оказывается вся необходимая помощь. ВСУ атаковали Белгородскую область 18 февраля. По обстрел попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа. Пострадал один человек. У мужчины была контузия и сотрясение головного мозга. Село Пороз подверглось атаке беспилотника ВСУ 16 февраля. Обошлось без пострадавших. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа Белгородской области. Находившиеся в машине строители погибли, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. «ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители. К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Еще трое человек получили ранения. Им оказывается вся необходимая помощь. ВСУ атаковали Белгородскую область 18 февраля. По обстрел попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа. Пострадал один человек. У мужчины была контузия и сотрясение головного мозга. Село Пороз подверглось атаке беспилотника ВСУ 16 февраля. Обошлось без пострадавших. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям