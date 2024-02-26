26 февраля 2024

Гладков: ВСУ убили трех строителей в Белгородской области

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ВСУ атаковали автомобиль с помощью дрона Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа Белгородской области. Находившиеся в машине строители погибли, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители. К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.

Еще трое человек получили ранения. Им оказывается вся необходимая помощь.

ВСУ атаковали Белгородскую область 18 февраля. По обстрел попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа. Пострадал один человек. У мужчины была контузия и сотрясение головного мозга. Село Пороз подверглось атаке беспилотника ВСУ 16 февраля. Обошлось без пострадавших.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа Белгородской области. Находившиеся в машине строители погибли, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. «ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители. К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Еще трое человек получили ранения. Им оказывается вся необходимая помощь. ВСУ атаковали Белгородскую область 18 февраля. По обстрел попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа. Пострадал один человек. У мужчины была контузия и сотрясение головного мозга. Село Пороз подверглось атаке беспилотника ВСУ 16 февраля. Обошлось без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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