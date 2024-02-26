Гладков: ВСУ убили трех строителей в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа Белгородской области. Находившиеся в машине строители погибли, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители. К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли», —
Еще трое человек получили ранения. Им оказывается вся необходимая помощь.
ВСУ атаковали Белгородскую область 18 февраля. По обстрел попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа. Пострадал один человек. У мужчины была контузия и сотрясение головного мозга. Село Пороз подверглось атаке беспилотника ВСУ 16 февраля. Обошлось без пострадавших.
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