Минобороны подтвердило поражение объекта в Одессе

Минобороны: армия России нанесла удар по ангару ВСУ в Одессе
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Армия РФ нанесла ракетный удар по ангару ВСУ в Одессе Фото:
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Вооруженные силы России ударили по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России, уточнив, что объект был поражен.

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«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе г. Одессы. <…> Цель удара достигнута. Объект поражен», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что в ангаре готовили к применению безэкипажные катера ВСУ.

Ранее сообщалось о взрыве в Одессе 6 марта. В этот же день в город прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который намеревался встретиться с делегацией из Греции. Также в СМИ писали, что по кортежу украинского лидера якобы был нанесен удар.

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Вооруженные силы России ударили по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России, уточнив, что объект был поражен. «Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе г. Одессы. <…> Цель удара достигнута. Объект поражен», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что в ангаре готовили к применению безэкипажные катера ВСУ. Ранее сообщалось о взрыве в Одессе 6 марта. В этот же день в город прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который намеревался встретиться с делегацией из Греции. Также в СМИ писали, что по кортежу украинского лидера якобы был нанесен удар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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