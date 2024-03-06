Минобороны подтвердило поражение объекта в Одессе

Вооруженные силы России ударили по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России, уточнив, что объект был поражен.
«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе г. Одессы. <…> Цель удара достигнута. Объект поражен», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что в ангаре готовили к применению безэкипажные катера ВСУ.
Ранее сообщалось о взрыве в Одессе 6 марта. В этот же день в город прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который намеревался встретиться с делегацией из Греции. Также в СМИ писали, что по кортежу украинского лидера якобы был нанесен удар.
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