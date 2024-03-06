В порту Одессы, где мог находиться Зеленский, прогремел взрыв: главное о происшествии

Readovka: Зеленский мог находиться в порту Одессы, где произошел взрыв

06 марта 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Зеленский приехал в Одессу на награждение сотрудников ССО, пишут СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины В одесском порту 6 марта прогремел взрыв. Позже украинские СМИ начали писать, что в это время в порту проходило награждение сотрудников сил специальных операций (ССО), а на мероприятии мог находиться президент Украины Владимир Зеленский. URA.RU приводит информацию, известную на данный момент. Взрыв в Одессе Украинское издание «Страна» заявило, что в Одессе произошел взрыв. Также сообщалось о воздушной тревоге в Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Кроме того, оповещение работало подконтрольных Украине частях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Прибытие Зеленского Спустя время украинская пресса начала писать, что на одесских улицах был замечен президентский кортеж. Сам Зеленский, по данным СМИ, прибыл в город для награждения сотрудников ССО в порту Одессы. Кроме того, журналисты заявили, что именно там произошел взрыв. Помимо этого, в город прибыл премьер-министр Греции Кириаков Мицотакис. По данным газеты Iefimerida, взрыв произошел в примерно 150 метрах от места, где находился конвой с греческой делегацией. Тем не менее, глава правительства и другие политики не пострадали. Реакция СМИ Авторы telegram-канала «Типичная Одесса» уверены, что украинский лидер «любит показательные концерты» и просто решил «попиариться». Также Readovka пишет, что незадолго до взрыва в городе не объявляли тревогу и не сообщали о прилетах. Поэтому, по мнению авторов канала, информация об ударе может быть просто провокацией со стороны Киева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В одесском порту 6 марта прогремел взрыв. Позже украинские СМИ начали писать, что в это время в порту проходило награждение сотрудников сил специальных операций (ССО), а на мероприятии мог находиться президент Украины Владимир Зеленский. URA.RU приводит информацию, известную на данный момент. Украинское издание «Страна» заявило, что в Одессе произошел взрыв. Также сообщалось о воздушной тревоге в Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Кроме того, оповещение работало подконтрольных Украине частях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Спустя время украинская пресса начала писать, что на одесских улицах был замечен президентский кортеж. Сам Зеленский, по данным СМИ, прибыл в город для награждения сотрудников ССО в порту Одессы. Кроме того, журналисты заявили, что именно там произошел взрыв. Помимо этого, в город прибыл премьер-министр Греции Кириаков Мицотакис. По данным газеты Iefimerida, взрыв произошел в примерно 150 метрах от места, где находился конвой с греческой делегацией. Тем не менее, глава правительства и другие политики не пострадали. Авторы telegram-канала «Типичная Одесса» уверены, что украинский лидер «любит показательные концерты» и просто решил «попиариться». Также Readovka пишет, что незадолго до взрыва в городе не объявляли тревогу и не сообщали о прилетах. Поэтому, по мнению авторов канала, информация об ударе может быть просто провокацией со стороны Киева.