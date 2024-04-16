После публикации URA.RU челябинскому бойцу СВО стали выплачивать деньги

Семья военного надеется, что все долги по выплатам будут погашены Фото: Анна Майорова © URA.RU

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После публикации URA.RU про мобилизованного челябинца Антона Мехлюка, который будучи на фронте не получал положенных выплат, военному стали поступать деньги. По словам его жены Эльвиры, они надеются, что все долги выплатят в полном объеме.

«В расчетный период мужу пришло 180 тысяч рублей. А через шесть дней еще 380 тысяч рублей. Спасибо вам большое за помощь! Я надеюсь, что долги выплатят в полном объеме и в дальнейшем будет без ошибок», — написала корреспонденту URA.RU супруга бойца.

На проблему выплат жена бойца пожаловалась URA.RU в середине марта. По ее словам, с мая 2023 года выплаты резко прекратились. Ее муж получал суммы, которые были в несколько раз ниже положенных. При этом, отметила женщина, проблемы с выплатами начались, когда муж подписал контракт.

URA.RU обратилось с данной проблемой в Минобороны РФ, главную военную прокуратуру и главное военно-следственное управление. Спустя около шести дней обращением занялись следователи.