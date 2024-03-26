СК займется ситуацией с челябинским бойцом СВО, который год не получает выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, автомат калашникова, спецназ, боевые действия, штурмовики, участник сво
Ситуацией с выплатами бойцу займется военно-следственный отдел Челябинского гарнизона Фото:

Военный следственный отдел СКР по Челябинскому гарнизону после обращения URA.RU рассмотрит ситуацию бойца СВО Антона Мехлюка, который почти год не получает выплаты. Об этом URA.RU сообщили в главном военно-следственном управлении.

«Обращение поступило в военное следственное управление по Центральному военному округу. Оно направлено для разрешения в военный следственный отдел СКР по Челябинскому гарнизону», — сообщили URA.RU в управлении.

Как сообщала URA.RU жена военного Эльвира Мехлюк, челябинец не получал выплаты с 18 мая 2023 года. По ее словам, мужчине приходил только оклад, а выплаты в прошедший год были только за июль и октябрь.

Мехлюк ушел на фронт 24 октября 2022 года. Прослужив около полугода, он написал рапорт о переводе на службу по контракту. После этого решения, призналась супруга, выплаты и прекратились. В распоряжении редакции имеются ответы Минобороны РФ и воинских частей, на обращения жены бойца.

URA.RU также направило запросы в пресс-службы Минобороны РФ и главной военной прокуратуры. Ответы будут опубликованы после получения.

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Военный следственный отдел СКР по Челябинскому гарнизону после обращения URA.RU рассмотрит ситуацию бойца СВО Антона Мехлюка, который почти год не получает выплаты. Об этом URA.RU сообщили в главном военно-следственном управлении. «Обращение поступило в военное следственное управление по Центральному военному округу. Оно направлено для разрешения в военный следственный отдел СКР по Челябинскому гарнизону», — сообщили URA.RU в управлении. Как сообщала URA.RU жена военного Эльвира Мехлюк, челябинец не получал выплаты с 18 мая 2023 года. По ее словам, мужчине приходил только оклад, а выплаты в прошедший год были только за июль и октябрь. Мехлюк ушел на фронт 24 октября 2022 года. Прослужив около полугода, он написал рапорт о переводе на службу по контракту. После этого решения, призналась супруга, выплаты и прекратились. В распоряжении редакции имеются ответы Минобороны РФ и воинских частей, на обращения жены бойца. URA.RU также направило запросы в пресс-службы Минобороны РФ и главной военной прокуратуры. Ответы будут опубликованы после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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