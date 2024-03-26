СК займется ситуацией с челябинским бойцом СВО, который год не получает выплаты

Ситуацией с выплатами бойцу займется военно-следственный отдел Челябинского гарнизона Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Военный следственный отдел СКР по Челябинскому гарнизону после обращения URA.RU рассмотрит ситуацию бойца СВО Антона Мехлюка, который почти год не получает выплаты. Об этом URA.RU сообщили в главном военно-следственном управлении.

«Обращение поступило в военное следственное управление по Центральному военному округу. Оно направлено для разрешения в военный следственный отдел СКР по Челябинскому гарнизону», — сообщили URA.RU в управлении.

Как сообщала URA.RU жена военного Эльвира Мехлюк, челябинец не получал выплаты с 18 мая 2023 года. По ее словам, мужчине приходил только оклад, а выплаты в прошедший год были только за июль и октябрь.

Мехлюк ушел на фронт 24 октября 2022 года. Прослужив около полугода, он написал рапорт о переводе на службу по контракту. После этого решения, призналась супруга, выплаты и прекратились. В распоряжении редакции имеются ответы Минобороны РФ и воинских частей, на обращения жены бойца.

URA.RU также направило запросы в пресс-службы Минобороны РФ и главной военной прокуратуры. Ответы будут опубликованы после получения.