Мобилизованный челябинец, находящийся на СВО, почти год не получает выплат

20 марта 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Военный не получает положенных за участие в СВО выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованный житель Челябинска Антон Мехлюк с мая 2023 года не получает выплат за участие в СВО. По словам его жены, за все это время ее мужу платят только оклад. «С 18 мая прошлого года прекратили платить положенные военным выплаты. За исключением июля и октября, мужу платили, грубо говоря, „голый оклад“. В августе он ушел в отпуск, который также почему-то не оплатили. С тех пор и по настоящее время положенные выплаты так и не поступили. А у нас маленькая дочь, которую надо кормить и одевать», — рассказала URA.RU супруга военного Эльвира Мехлюк. По ее словам, муж ушел на фронт 24 октября 2022 года. Прослужив около полугода, он написал рапорт о переводе на службу по контракту. После этого решения, признается супруга, выплаты и прекратились. При этом, по словам женщины, свой контракт муж лично так и не увидел. «Муж был приписан сначала к одной воинской части из Чебаркуля, потом к другой. По факту служил в 239 полку 90 танковой дивизии. В ноябре прошлого года его перевели в в/ч № 01591 и зачислили в 137 отдельную штурмовую бригаду „Урал“ на должность водителя-заправщика. Службу по настоящее время несет исправно, от обязанностей не уклоняется. Но положенные выплаты не получает», — продолжила свой рассказ супруга бойца. По ее словам, решить этот вопрос самостоятельно не удалось. Женщина отправляла обращения в различные инстанции: от воинских частей до министерства обороны РФ и администрации президента России. Везде просят, чтобы муж лично приехал решать вопрос, либо оформил на нее доверенность. Но сделать это не получится, пока мужчина не вернется в отпуск. При этом от Минобороны РФ летом 2023 года женщине пришел ответ (документ имеется в распоряжении агентства), из которого следует, что ее супруг обеспечен всеми выплатами. В этом же документе командира одной из чебаркульских воинских частей просят проверить полноту приказов, влияющих на размер выплат военнослужащему. Однако даже после этого ситуация в корне не поменялась. URA.RU направило запросы в пресс-службы нескольких инстанций: Минобороны РФ, главной военной прокуратуры, главного военно-следственного управления. Ответы будут опубликованы после их получения. Антон Мехлюк с октября 2022 года находится на СВО Фото: личный архив Эльвиры Мехлюк Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мобилизованный житель Челябинска Антон Мехлюк с мая 2023 года не получает выплат за участие в СВО. По словам его жены, за все это время ее мужу платят только оклад. «С 18 мая прошлого года прекратили платить положенные военным выплаты. За исключением июля и октября, мужу платили, грубо говоря, „голый оклад“. В августе он ушел в отпуск, который также почему-то не оплатили. С тех пор и по настоящее время положенные выплаты так и не поступили. А у нас маленькая дочь, которую надо кормить и одевать», — рассказала URA.RU супруга военного Эльвира Мехлюк. По ее словам, муж ушел на фронт 24 октября 2022 года. Прослужив около полугода, он написал рапорт о переводе на службу по контракту. После этого решения, признается супруга, выплаты и прекратились. При этом, по словам женщины, свой контракт муж лично так и не увидел. «Муж был приписан сначала к одной воинской части из Чебаркуля, потом к другой. По факту служил в 239 полку 90 танковой дивизии. В ноябре прошлого года его перевели в в/ч № 01591 и зачислили в 137 отдельную штурмовую бригаду „Урал“ на должность водителя-заправщика. Службу по настоящее время несет исправно, от обязанностей не уклоняется. Но положенные выплаты не получает», — продолжила свой рассказ супруга бойца. По ее словам, решить этот вопрос самостоятельно не удалось. Женщина отправляла обращения в различные инстанции: от воинских частей до министерства обороны РФ и администрации президента России. Везде просят, чтобы муж лично приехал решать вопрос, либо оформил на нее доверенность. Но сделать это не получится, пока мужчина не вернется в отпуск. При этом от Минобороны РФ летом 2023 года женщине пришел ответ (документ имеется в распоряжении агентства), из которого следует, что ее супруг обеспечен всеми выплатами. В этом же документе командира одной из чебаркульских воинских частей просят проверить полноту приказов, влияющих на размер выплат военнослужащему. Однако даже после этого ситуация в корне не поменялась. URA.RU направило запросы в пресс-службы нескольких инстанций: Минобороны РФ, главной военной прокуратуры, главного военно-следственного управления. Ответы будут опубликованы после их получения.