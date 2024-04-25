В Дагестане задержали еще десять начальников по делу «Дагэнерго»

26 апреля 2024 в 01:29 Размер текста - 17 +

Задержаных обвиняют в хищении 2,8 миллиарда рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правоохранители задержали в Дагестане еще десять начальников подразделений «Дагэнерго» по делу о крупном хищении средств. Об этом сообщил источник в компании «Россети Северный Кавказ». «Задержаны еще 10 руководителей „Дагэнерго“. Речь идет о хищении 2,8 миллиарда рублей», — приводят РИА Новости слова источника. Ранее суд в Махачкале постановил арестовать девять фигурантов по делу о крупном хищении 2,8 млрд рублей в энергетической отрасли Дагестана. А перед этим были арестованы более 15 человек, включая руководство «Дагэнерго». Обвиняемые якобы завышали стоимость работ и материалов при создании системы учета электроэнергии, что привело к хищению средств «Россетей» и «МРСК Северного Кавказа». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правоохранители задержали в Дагестане еще десять начальников подразделений «Дагэнерго» по делу о крупном хищении средств. Об этом сообщил источник в компании «Россети Северный Кавказ». «Задержаны еще 10 руководителей „Дагэнерго“. Речь идет о хищении 2,8 миллиарда рублей», — приводят РИА Новости слова источника. Ранее суд в Махачкале постановил арестовать девять фигурантов по делу о крупном хищении 2,8 млрд рублей в энергетической отрасли Дагестана. А перед этим были арестованы более 15 человек, включая руководство «Дагэнерго». Обвиняемые якобы завышали стоимость работ и материалов при создании системы учета электроэнергии, что привело к хищению средств «Россетей» и «МРСК Северного Кавказа».