25 апреля 2024

В Дагестане задержали еще десять начальников по делу «Дагэнерго»

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Мера пресечения Полине Захаровой в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, полиция, суд, мера пресечения, конвой, задержание
Задержаных обвиняют в хищении 2,8 миллиарда рублей Фото:

Правоохранители задержали в Дагестане еще десять начальников подразделений «Дагэнерго» по делу о крупном хищении средств. Об этом сообщил источник в компании «Россети Северный Кавказ».

«Задержаны еще 10 руководителей „Дагэнерго“. Речь идет о хищении 2,8 миллиарда рублей», — приводят РИА Новости слова источника.

Ранее суд в Махачкале постановил арестовать девять фигурантов по делу о крупном хищении 2,8 млрд рублей в энергетической отрасли Дагестана. А перед этим были арестованы более 15 человек, включая руководство «Дагэнерго». Обвиняемые якобы завышали стоимость работ и материалов при создании системы учета электроэнергии, что привело к хищению средств «Россетей» и «МРСК Северного Кавказа».

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Правоохранители задержали в Дагестане еще десять начальников подразделений «Дагэнерго» по делу о крупном хищении средств. Об этом сообщил источник в компании «Россети Северный Кавказ». «Задержаны еще 10 руководителей „Дагэнерго“. Речь идет о хищении 2,8 миллиарда рублей», — приводят РИА Новости слова источника. Ранее суд в Махачкале постановил арестовать девять фигурантов по делу о крупном хищении 2,8 млрд рублей в энергетической отрасли Дагестана. А перед этим были арестованы более 15 человек, включая руководство «Дагэнерго». Обвиняемые якобы завышали стоимость работ и материалов при создании системы учета электроэнергии, что привело к хищению средств «Россетей» и «МРСК Северного Кавказа».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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