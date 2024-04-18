Еще 9 энергетиков были арестованы в Дагестане по делу о хищении 2,8 млрд рублей

В Махачкале суд постановил арестовать дополнительно девять фигурантов по делу о крупном хищении 2,8 млрд рублей в энергетической отрасли Дагестана. Об этом заявила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
«Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще девятерым фигурантам. Всем на два месяца, по 18 июня», — сообщила Мамаева РИА Новости.
Ранее были арестованы более 15 человек, включая руководство «Дагэнерго». Обвиняемые якобы завышали стоимость работ и материалов при создании системы учета электроэнергии, что привело к хищению средств «Россетей» и «МРСК Северного Кавказа».
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