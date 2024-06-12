«Ни в какой Евросоюз Армению не возьмут»: политолог Лукьянов объяснил, зачем Пашинян выходит из ОДКБ

Участник «Валдайского клуба» Лукьянов: ОДКБ не будет удерживать Армению

12 июня 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нужда Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ушла в соответствии с политической линией, поэтому вероятнее всего, страна ее покинет. При этом она взяла прозападный вектор и направлена на нормализацию отношений с Турцией. Однако в Евросоюз страну не возьмут. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал политолог, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ — это «союз-пузырь», члены которого участвовали в подготовке к войне в Карабахе. При этом он пообещал, что Республика выйдет из организации, когда посчитает нужным. Выйдет ли Армения из ОДКБ Новость по теме Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ «Что касается, произойдет ли [выход Армении из организации], думаю, что конечно, потому что ОДКБ сейчас уже Армении не нужен вообще. Раньше система безопасности Армении базировалась на отношениях с Россией и имела целью защиту от Азербайджана и Турции, а в центре всей этой проблематики был Карабах. Сейчас Карабаха нет, с Баку и Анкарой <…> курс на умиротворение и нормализацию отношений, с тем чтобы через них дальше поворачиваться на запад, юг и так далее. В этих условиях та функция, которая была у России, то есть гарантии безопасности, с точки зрения Еревана уже не нужна», — сказал Федор Лукьянов. Он добавил, что сейчас нужда Армении в ОДКБ полностью ушла в соответствии с нынешней политической линией, но организация оснований удерживать в составе военного союза государство, которое не хочет там находиться, не имеет. Возьмут ли Армению в ЕС после выхода из ОДКБ Новость по теме Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ: история организации. Фотогалерея Среди плюсов для Еревана при выходе из ОДКБ политолог выделил нормализацию отношений с Турцией и прозападный вектор. «Ни в какой Евросоюз Армению конечно не примут. Речь не идет о принятии в ЕС, речь идет об изменении, так сказать, вектора основных контактов, а вектор этот сейчас называется прозападный. Что значит прозападный вектор для Армении? Ближайшая страна запада для нее — это Турция, потому что остальной Запад далеко, соответственно армянское руководство, не заявляя об этом открыто, учитывая болезненность этой темы для общества, но фактически взяло курс на примирение, нормализацию отношений с Анкарой, возвращению тесного партнера», — отметил Лукьянов. По его словам, при таких событиях неизбежны какие-либо издержки и проблемы. Однако в сложившейся ситуации для Армении это единственный более-менее реалистичный вариант. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нужда Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ушла в соответствии с политической линией, поэтому вероятнее всего, страна ее покинет. При этом она взяла прозападный вектор и направлена на нормализацию отношений с Турцией. Однако в Евросоюз страну не возьмут. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал политолог, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ — это «союз-пузырь», члены которого участвовали в подготовке к войне в Карабахе. При этом он пообещал, что Республика выйдет из организации, когда посчитает нужным. «Что касается, произойдет ли [выход Армении из организации], думаю, что конечно, потому что ОДКБ сейчас уже Армении не нужен вообще. Раньше система безопасности Армении базировалась на отношениях с Россией и имела целью защиту от Азербайджана и Турции, а в центре всей этой проблематики был Карабах. Сейчас Карабаха нет, с Баку и Анкарой <…> курс на умиротворение и нормализацию отношений, с тем чтобы через них дальше поворачиваться на запад, юг и так далее. В этих условиях та функция, которая была у России, то есть гарантии безопасности, с точки зрения Еревана уже не нужна», — сказал Федор Лукьянов. Он добавил, что сейчас нужда Армении в ОДКБ полностью ушла в соответствии с нынешней политической линией, но организация оснований удерживать в составе военного союза государство, которое не хочет там находиться, не имеет. Среди плюсов для Еревана при выходе из ОДКБ политолог выделил нормализацию отношений с Турцией и прозападный вектор. «Ни в какой Евросоюз Армению конечно не примут. Речь не идет о принятии в ЕС, речь идет об изменении, так сказать, вектора основных контактов, а вектор этот сейчас называется прозападный. Что значит прозападный вектор для Армении? Ближайшая страна запада для нее — это Турция, потому что остальной Запад далеко, соответственно армянское руководство, не заявляя об этом открыто, учитывая болезненность этой темы для общества, но фактически взяло курс на примирение, нормализацию отношений с Анкарой, возвращению тесного партнера», — отметил Лукьянов. По его словам, при таких событиях неизбежны какие-либо издержки и проблемы. Однако в сложившейся ситуации для Армении это единственный более-менее реалистичный вариант.