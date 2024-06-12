«Ни в какой Евросоюз Армению не возьмут»: политолог Лукьянов объяснил, зачем Пашинян выходит из ОДКБ

Нужда Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ушла в соответствии с политической линией, поэтому вероятнее всего, страна ее покинет. При этом она взяла прозападный вектор и направлена на нормализацию отношений с Турцией. Однако в Евросоюз страну не возьмут. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал политолог, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ — это «союз-пузырь», члены которого участвовали в подготовке к войне в Карабахе. При этом он пообещал, что Республика выйдет из организации, когда посчитает нужным.
Выйдет ли Армения из ОДКБ
«Что касается, произойдет ли [выход Армении из организации], думаю, что конечно, потому что ОДКБ сейчас уже Армении не нужен вообще. Раньше система безопасности Армении базировалась на отношениях с Россией и имела целью защиту от Азербайджана и Турции, а в центре всей этой проблематики был Карабах. Сейчас Карабаха нет, с Баку и Анкарой <…> курс на умиротворение и нормализацию отношений, с тем чтобы через них дальше поворачиваться на запад, юг и так далее. В этих условиях та функция, которая была у России, то есть гарантии безопасности, с точки зрения Еревана уже не нужна», — сказал Федор Лукьянов. Он добавил, что сейчас нужда Армении в ОДКБ полностью ушла в соответствии с нынешней политической линией, но организация оснований удерживать в составе военного союза государство, которое не хочет там находиться, не имеет.
Возьмут ли Армению в ЕС после выхода из ОДКБ
Среди плюсов для Еревана при выходе из ОДКБ политолог выделил нормализацию отношений с Турцией и прозападный вектор. «Ни в какой Евросоюз Армению конечно не примут. Речь не идет о принятии в ЕС, речь идет об изменении, так сказать, вектора основных контактов, а вектор этот сейчас называется прозападный. Что значит прозападный вектор для Армении? Ближайшая страна запада для нее — это Турция, потому что остальной Запад далеко, соответственно армянское руководство, не заявляя об этом открыто, учитывая болезненность этой темы для общества, но фактически взяло курс на примирение, нормализацию отношений с Анкарой, возвращению тесного партнера», — отметил Лукьянов.
По его словам, при таких событиях неизбежны какие-либо издержки и проблемы. Однако в сложившейся ситуации для Армении это единственный более-менее реалистичный вариант.
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