Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ: история организации. Фотогалерея

Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным

12 июня 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

ОДКБ составляют шесть государств-участников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Республика выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и другого пути нет. Такое заявление он сделал впервые. URA.RU рассказывает о том, что такое ОДКБ, а также приводит фотогалерею с участниками организации. Что такое ОДКБ и какие страны входят в организацию Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — это межгосударственное военно-политическое объединение, включающее Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Организация задумана как система коллективной обороны, где агрессия против одного члена рассматривается как агрессия против всех. Управляется Советом коллективной безопасности, куда входят президенты стран-участниц, и руководит организацией генеральный секретарь, с 2023 года эту должность занимает Имангали Тасмагамбетов. Исторический путь и задачи ОДКБ Создана в 1992 году на основе Ташкентского договора, ОДКБ ставит целью защиту своих членов от внешних угроз. Организация также занимается борьбой с терроризмом, наркотрафиком, реагированием на чрезвычайные ситуации и происшествия и другими вызовами безопасности. После ряда расширений и выходов некоторых стран, к 2023 году в ОДКБ остались шесть государств. Важным элементом деятельности являются совместные учения, такие как «Боевое братство — 2023» в Белоруссии и предстоящие «Нерушимое братство» в Киргизии. Армения планирует покинуть организацию Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении страны покинуть ОДКБ, назвав ее «союз-пузырь». «Выйдем. Мы решим, когда выходить. А по вашему мнению, каким должен быть следующим шаг? Не вернемся же обратно! Другого пути нет», — сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Он также обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в «союз-пузырь», члены которого с Азербайджаном планировали войну против Армении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Республика выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и другого пути нет. Такое заявление он сделал впервые. URA.RU рассказывает о том, что такое ОДКБ, а также приводит фотогалерею с участниками организации. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — это межгосударственное военно-политическое объединение, включающее Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Организация задумана как система коллективной обороны, где агрессия против одного члена рассматривается как агрессия против всех. Управляется Советом коллективной безопасности, куда входят президенты стран-участниц, и руководит организацией генеральный секретарь, с 2023 года эту должность занимает Имангали Тасмагамбетов. Создана в 1992 году на основе Ташкентского договора, ОДКБ ставит целью защиту своих членов от внешних угроз. Организация также занимается борьбой с терроризмом, наркотрафиком, реагированием на чрезвычайные ситуации и происшествия и другими вызовами безопасности. После ряда расширений и выходов некоторых стран, к 2023 году в ОДКБ остались шесть государств. Важным элементом деятельности являются совместные учения, такие как «Боевое братство — 2023» в Белоруссии и предстоящие «Нерушимое братство» в Киргизии. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении страны покинуть ОДКБ, назвав ее «союз-пузырь». «Выйдем. Мы решим, когда выходить. А по вашему мнению, каким должен быть следующим шаг? Не вернемся же обратно! Другого пути нет», — сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Он также обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в «союз-пузырь», члены которого с Азербайджаном планировали войну против Армении.