Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Республика выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и другого пути нет. Такое заявление он сделал впервые. URA.RU рассказывает о том, что такое ОДКБ, а также приводит фотогалерею с участниками организации.
Что такое ОДКБ и какие страны входят в организацию
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — это межгосударственное военно-политическое объединение, включающее Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Организация задумана как система коллективной обороны, где агрессия против одного члена рассматривается как агрессия против всех. Управляется Советом коллективной безопасности, куда входят президенты стран-участниц, и руководит организацией генеральный секретарь, с 2023 года эту должность занимает Имангали Тасмагамбетов.
Исторический путь и задачи ОДКБ
Создана в 1992 году на основе Ташкентского договора, ОДКБ ставит целью защиту своих членов от внешних угроз. Организация также занимается борьбой с терроризмом, наркотрафиком, реагированием на чрезвычайные ситуации и происшествия и другими вызовами безопасности. После ряда расширений и выходов некоторых стран, к 2023 году в ОДКБ остались шесть государств. Важным элементом деятельности являются совместные учения, такие как «Боевое братство — 2023» в Белоруссии и предстоящие «Нерушимое братство» в Киргизии.
Армения планирует покинуть организацию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении страны покинуть ОДКБ, назвав ее «союз-пузырь». «Выйдем. Мы решим, когда выходить. А по вашему мнению, каким должен быть следующим шаг? Не вернемся же обратно! Другого пути нет», — сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Он также обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в «союз-пузырь», члены которого с Азербайджаном планировали войну против Армении.
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