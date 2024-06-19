Посол анонсировал ответ РФ на санкции Канады

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Россия даст ответ на санкции Канады, считает посол
Россия даст ответ на санкции Канады, считает посол Фото:

Москва не беспокоится из-за нового пакета антироссийских санкций, введенных Канадой, однако заявляет о готовности к принятию ответных мер. Об этом сообщил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«От нынешних русофобских властей в Оттаве ничего другого ждать не приходится. Эти выдумки, понятно, нас нисколько не тревожат, но ответные меры последуют», — передает слова Степанова ТАСС.

По словам посла, действия канадского правительства носят скорее демонстративный характер. Они направлены на укрепление внутриполитических позиций и поддержание имиджа перед международными партнерами.

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Москва не беспокоится из-за нового пакета антироссийских санкций, введенных Канадой, однако заявляет о готовности к принятию ответных мер. Об этом сообщил посол РФ в Канаде Олег Степанов. «От нынешних русофобских властей в Оттаве ничего другого ждать не приходится. Эти выдумки, понятно, нас нисколько не тревожат, но ответные меры последуют», — передает слова Степанова ТАСС. По словам посла, действия канадского правительства носят скорее демонстративный характер. Они направлены на укрепление внутриполитических позиций и поддержание имиджа перед международными партнерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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