Москва не беспокоится из-за нового пакета антироссийских санкций, введенных Канадой, однако заявляет о готовности к принятию ответных мер. Об этом сообщил посол РФ в Канаде Олег Степанов.
«От нынешних русофобских властей в Оттаве ничего другого ждать не приходится. Эти выдумки, понятно, нас нисколько не тревожат, но ответные меры последуют», — передает слова Степанова ТАСС.
По словам посла, действия канадского правительства носят скорее демонстративный характер. Они направлены на укрепление внутриполитических позиций и поддержание имиджа перед международными партнерами.
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