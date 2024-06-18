Канада ввела санкции против РФ из-за смерти Навального*

19 июня 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Канада ввела санкции против РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Канада ввела санкции против 13 российских высокопоставленных представителей следственных органов из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщается на официальном сайте правительства Канады. «Попавшие под санкции люди являются высокопоставленными чиновниками и сотрудниками российского следственного комитета, службы исполнения наказаний и полиции. <…> Эти санкции введены в связи со смертью <…> Навального», — говорится на официальном сайте правительства Канады. Кто именно попал под санкции — не указано. Информация, предоставленная ФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа, свидетельствует о том, что 16 февраля Алексей Навальный испытал недомогание после возвращения с прогулки, в результате чего он упал в обморок и скончался. Согласно первоначальным выводам, причиной смерти мог стать отколовшийся тромб. *Алексей Навальный — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канада ввела санкции против 13 российских высокопоставленных представителей следственных органов из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщается на официальном сайте правительства Канады. «Попавшие под санкции люди являются высокопоставленными чиновниками и сотрудниками российского следственного комитета, службы исполнения наказаний и полиции. <…> Эти санкции введены в связи со смертью <…> Навального», — говорится на официальном сайте правительства Канады. Кто именно попал под санкции — не указано. Информация, предоставленная ФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа, свидетельствует о том, что 16 февраля Алексей Навальный испытал недомогание после возвращения с прогулки, в результате чего он упал в обморок и скончался. Согласно первоначальным выводам, причиной смерти мог стать отколовшийся тромб. *Алексей Навальный — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов