Минобороны РФ пообещало отомстить за удар по Севастополю

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ВС РФ нанесут ответный удар, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Украинский удар по Севастополю ракетой ATACMS, из-за которого пострадали сотни людей, не останется без ответа. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Удар ВСУ по мирным жителям Севастополя не останется без ответа», — сообщило военное ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что США несут ответственность за удар.

Ранее армия Украины атаковала Севастополь пятью американскими ракетами. Они были сбиты, кроме одной, которая отклонилась от курса и разорвалась над пляжем. Пострадали около 124 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Республика готова оказать всю помощь пострадавшим, в том числе, с размещением в больницах, передает 360.ru.

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Украинский удар по Севастополю ракетой ATACMS, из-за которого пострадали сотни людей, не останется без ответа. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Удар ВСУ по мирным жителям Севастополя не останется без ответа», — сообщило военное ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что США несут ответственность за удар. Ранее армия Украины атаковала Севастополь пятью американскими ракетами. Они были сбиты, кроме одной, которая отклонилась от курса и разорвалась над пляжем. Пострадали около 124 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Республика готова оказать всю помощь пострадавшим, в том числе, с размещением в больницах, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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