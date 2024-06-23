Минобороны РФ пообещало отомстить за удар по Севастополю

23 июня 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесут ответный удар, сообщили в Минобороны Фото: Виталий Страхов © URA.RU новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь Украинский удар по Севастополю ракетой ATACMS, из-за которого пострадали сотни людей, не останется без ответа. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Удар ВСУ по мирным жителям Севастополя не останется без ответа», — сообщило военное ведомство в своем telegram-канале . Там добавили, что США несут ответственность за удар. Ранее армия Украины атаковала Севастополь пятью американскими ракетами. Они были сбиты, кроме одной, которая отклонилась от курса и разорвалась над пляжем. Пострадали около 124 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Республика готова оказать всю помощь пострадавшим, в том числе, с размещением в больницах, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский удар по Севастополю ракетой ATACMS, из-за которого пострадали сотни людей, не останется без ответа. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Удар ВСУ по мирным жителям Севастополя не останется без ответа», — сообщило военное ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что США несут ответственность за удар. Ранее армия Украины атаковала Севастополь пятью американскими ракетами. Они были сбиты, кроме одной, которая отклонилась от курса и разорвалась над пляжем. Пострадали около 124 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Республика готова оказать всю помощь пострадавшим, в том числе, с размещением в больницах, передает 360.ru.