Минобороны РФ пообещало отомстить за удар по Севастополю

Украинский удар по Севастополю ракетой ATACMS, из-за которого пострадали сотни людей, не останется без ответа. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Удар ВСУ по мирным жителям Севастополя не останется без ответа», — сообщило военное ведомство в своем
Ранее армия Украины атаковала Севастополь пятью американскими ракетами. Они были сбиты, кроме одной, которая отклонилась от курса и разорвалась над пляжем. Пострадали около 124 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Республика готова оказать всю помощь пострадавшим, в том числе, с размещением в больницах, передает 360.ru.
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