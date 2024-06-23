Количество пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю выросло до 124 человек

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, реанимация, скорая помошь
Количество пострадавших по последним данным превышает 100 человек Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

После атаки ВСУ по пляжу в Севастополе пострадали 124 человека. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

«В результате украинского обстрела Севастополя ранения и травмы получили 124 человека, в том числе 27 детей», — передает РИА Новости сообщение от Минздрава. Чтобы помочь пострадавшим дополнительно были привлечены врачи из других регионов. В тяжелом состоянии находятся пять детей.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число раненых составляет около 100 человек. Власти оказывают помощь всем пострадавшим. До этого одна из ракет ATACMS с кассетной частью отклонилась от траектории полета и разорвалась над пляжем, сообщает 360.ru. Всего удалось сбить четыре из пяти ракет.

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После атаки ВСУ по пляжу в Севастополе пострадали 124 человека. Об этом сообщили в Минздраве РФ. «В результате украинского обстрела Севастополя ранения и травмы получили 124 человека, в том числе 27 детей», — передает РИА Новости сообщение от Минздрава. Чтобы помочь пострадавшим дополнительно были привлечены врачи из других регионов. В тяжелом состоянии находятся пять детей. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число раненых составляет около 100 человек. Власти оказывают помощь всем пострадавшим. До этого одна из ракет ATACMS с кассетной частью отклонилась от траектории полета и разорвалась над пляжем, сообщает 360.ru. Всего удалось сбить четыре из пяти ракет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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