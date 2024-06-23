Количество пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю выросло до 124 человек

После атаки ВСУ по пляжу в Севастополе пострадали 124 человека. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
«В результате украинского обстрела Севастополя ранения и травмы получили 124 человека, в том числе 27 детей», — передает РИА Новости сообщение от Минздрава. Чтобы помочь пострадавшим дополнительно были привлечены врачи из других регионов. В тяжелом состоянии находятся пять детей.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число раненых составляет около 100 человек. Власти оказывают помощь всем пострадавшим. До этого одна из ракет ATACMS с кассетной частью отклонилась от траектории полета и разорвалась над пляжем, сообщает 360.ru. Всего удалось сбить четыре из пяти ракет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.