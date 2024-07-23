Свердловчане столкнулись с массовыми сбоями в работе Instagram*

Жители Свердловской области последние несколько суток жалуются на работу соцсети Instagram* (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По количеству тревожных обращений регион на первом месте в стране (26%). Это следует из данных портала «Сбой.рф».
«Какие-то проблемы возникли. У меня Instagram не открывается с телефона второй день», — рассказала читательница URA.RU.
Проблемы возникли и у жителей Москвы (20%). Также сбои в большом количестве наблюдаются в Челябинской области (16%), Санкт-Петербурге (20%) и Краснодарском крае (4%). Доля других регионов в рейтинге частоты жалоб — 1-2%.
*Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
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