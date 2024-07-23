23 июля 2024

Свердловчане столкнулись с массовыми сбоями в работе Instagram*

© Служба новостей «URA.RU»
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С чем связаны проблемы, пока неизвестно
С чем связаны проблемы, пока неизвестно Фото:

Жители Свердловской области последние несколько суток жалуются на работу соцсети Instagram* (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По количеству тревожных обращений регион на первом месте в стране (26%). Это следует из данных портала «Сбой.рф».

«Какие-то проблемы возникли. У меня Instagram не открывается с телефона второй день», — рассказала читательница URA.RU.

Проблемы возникли и у жителей Москвы (20%). Также сбои в большом количестве наблюдаются в Челябинской области (16%), Санкт-Петербурге (20%) и Краснодарском крае (4%). Доля других регионов в рейтинге частоты жалоб — 1-2%.

*Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

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Жители Свердловской области последние несколько суток жалуются на работу соцсети Instagram* (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По количеству тревожных обращений регион на первом месте в стране (26%). Это следует из данных портала «Сбой.рф». «Какие-то проблемы возникли. У меня Instagram не открывается с телефона второй день», — рассказала читательница URA.RU. Проблемы возникли и у жителей Москвы (20%). Также сбои в большом количестве наблюдаются в Челябинской области (16%), Санкт-Петербурге (20%) и Краснодарском крае (4%). Доля других регионов в рейтинге частоты жалоб — 1-2%. *Соцсеть запрещена в России. Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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