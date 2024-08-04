InfoBRIKS: НАТО готовит план против России

04 августа 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

НАТО нуждается в новом плане, считают в InfoBRIKS Фото: Rainer Lippert/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0 Альянс НАТО работает над формированием нового плана в отношении России, который бы помог Западу и Украине адаптироваться к текущей ситуацией на фронте. Об этом сообщает издание InfoBRIKS. Такие выводы они сделали, проанализировав заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена. «Североатлантический альянс, судя по всему, разрабатывает новый подход в отношениях с Российской Федерацией», — сообщают журналисты издания InfoBRIKS. К такому выводу авторы материала пришли из-за слов помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, который объявлял о необходимости для блока НАТО адаптироваться к существующей ситуации на фронте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Альянс НАТО работает над формированием нового плана в отношении России, который бы помог Западу и Украине адаптироваться к текущей ситуацией на фронте. Об этом сообщает издание InfoBRIKS. Такие выводы они сделали, проанализировав заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена. «Североатлантический альянс, судя по всему, разрабатывает новый подход в отношениях с Российской Федерацией», — сообщают журналисты издания InfoBRIKS. К такому выводу авторы материала пришли из-за слов помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, который объявлял о необходимости для блока НАТО адаптироваться к существующей ситуации на фронте.