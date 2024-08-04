InfoBRIKS: НАТО готовит план против России

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Танк Leopard 1 A5. stock, леопард, нато, танк, фрг, stock
НАТО нуждается в новом плане, считают в InfoBRIKS Фото:

Альянс НАТО работает над формированием нового плана в отношении России, который бы помог Западу и Украине адаптироваться к текущей ситуацией на фронте. Об этом сообщает издание InfoBRIKS. Такие выводы они сделали, проанализировав заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена.

«Североатлантический альянс, судя по всему, разрабатывает новый подход в отношениях с Российской Федерацией», — сообщают журналисты издания InfoBRIKS. К такому выводу авторы материала пришли из-за слов помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, который объявлял о необходимости для блока НАТО адаптироваться к существующей ситуации на фронте.

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Альянс НАТО работает над формированием нового плана в отношении России, который бы помог Западу и Украине адаптироваться к текущей ситуацией на фронте. Об этом сообщает издание InfoBRIKS. Такие выводы они сделали, проанализировав заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена. «Североатлантический альянс, судя по всему, разрабатывает новый подход в отношениях с Российской Федерацией», — сообщают журналисты издания InfoBRIKS. К такому выводу авторы материала пришли из-за слов помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, который объявлял о необходимости для блока НАТО адаптироваться к существующей ситуации на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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