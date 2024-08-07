Нежелание долго править и брак на россиянке: что известно о главе временного правительства Бангладеш

Нобелевский лауреат Юнус возглавил временное правительство Бангладеш

07 августа 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Новой главой временного правительства республики Бангладеш назначен Нобелевский лауреат мира Мухаммад Юнус Фото: Mahmud Hossain Opu/AP/TASS Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус был назначен руководителем временного правительства Бангладеш 6 августа 2024 года. Событие произошло после того, как массовые протесты вынудили премьер-министра Шейх Хасину занимавшей пост с 2009 года уйти в отставку. Решение о выдвижении Юнуса поддержано главой государства Мохаммад Шахабуддином. Образование и карьера Мухаммад Юнус родился 28 июня 1940 года в Читтагонге, Британская Индия (ныне Бангладеш), в семье ювелира. Он получил образование в Даккском университете, где окончил экономический факультет со степенями бакалавра и магистра, а затем продолжил обучение в США по стипендии программы Фулбрайта. Юнус защитил докторскую диссертацию по экономике в Университете Вандербилта и некоторое время преподавал в Америке. В 1967 году, во время обучения в университете Юнус, познакомился с Верой Форостенко, дочерью русских иммигрантов из Нью-Джерси, и они поженились в 1970 году, но их брак распался вскоре после рождения дочери Моники в 1979 году, когда Вера не захотела растить дочь в Бангладеш и уехала с ней в Нью-Джерси. Во время войны за независимость родной страны в 1971 году он активно поддерживал освободительное движение, руководя Информационным центром Бангладеш в США. Его академическая карьера и социальная деятельность заложили основу для дальнейшей работы по борьбе с бедностью. Новость по теме Нобелевский лауреат Юнус возглавит временное правительство Бангладеш Создание Grameen Bank Вернувшись в Бангладеш после обретения страной независимости, Юнус отмечал проблемы массовой бедности, усугубившейся голодом 1974 года. В ответ на это он основал Grameen Bank в 1976 году, предложив новаторскую концепцию микрокредитования. За это его прозвали «банкир для бедняков». Grameen Bank оказал значительное влияние на экономическое развитие страны, предоставив более 10 миллионов кредитов на сумму 37 миллиардов долларов. В 2006 году Юнус и его детище получили Нобелевскую премию мира за вклад в создание условий для социального и экономического развития. Политическая деятельность Несмотря на мировое признание, Юнус столкнулся с критикой и обвинениями со стороны правительства Шейх Хасины. Его обвинили в финансовых махинациях и нарушении трудового законодательства, что привело к судебным разбирательствам. В условиях продолжающихся протестов в Бангладеш и требованиях о смене власти, Юнус согласился возглавить временное правительство, подчеркнув, что его цель — быстро восстановить доверие к правительству и подготовить страну к новым выборам. Он также заявил, что не намерен оставаться на государственной службе после окончания переходного периода, подчеркнув важность восстановления стабильности в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус был назначен руководителем временного правительства Бангладеш 6 августа 2024 года. Событие произошло после того, как массовые протесты вынудили премьер-министра Шейх Хасину занимавшей пост с 2009 года уйти в отставку. Решение о выдвижении Юнуса поддержано главой государства Мохаммад Шахабуддином. Мухаммад Юнус родился 28 июня 1940 года в Читтагонге, Британская Индия (ныне Бангладеш), в семье ювелира. Он получил образование в Даккском университете, где окончил экономический факультет со степенями бакалавра и магистра, а затем продолжил обучение в США по стипендии программы Фулбрайта. Юнус защитил докторскую диссертацию по экономике в Университете Вандербилта и некоторое время преподавал в Америке. В 1967 году, во время обучения в университете Юнус, познакомился с Верой Форостенко, дочерью русских иммигрантов из Нью-Джерси, и они поженились в 1970 году, но их брак распался вскоре после рождения дочери Моники в 1979 году, когда Вера не захотела растить дочь в Бангладеш и уехала с ней в Нью-Джерси. Во время войны за независимость родной страны в 1971 году он активно поддерживал освободительное движение, руководя Информационным центром Бангладеш в США. Его академическая карьера и социальная деятельность заложили основу для дальнейшей работы по борьбе с бедностью. Вернувшись в Бангладеш после обретения страной независимости, Юнус отмечал проблемы массовой бедности, усугубившейся голодом 1974 года. В ответ на это он основал Grameen Bank в 1976 году, предложив новаторскую концепцию микрокредитования. За это его прозвали «банкир для бедняков». Grameen Bank оказал значительное влияние на экономическое развитие страны, предоставив более 10 миллионов кредитов на сумму 37 миллиардов долларов. В 2006 году Юнус и его детище получили Нобелевскую премию мира за вклад в создание условий для социального и экономического развития. Несмотря на мировое признание, Юнус столкнулся с критикой и обвинениями со стороны правительства Шейх Хасины. Его обвинили в финансовых махинациях и нарушении трудового законодательства, что привело к судебным разбирательствам. В условиях продолжающихся протестов в Бангладеш и требованиях о смене власти, Юнус согласился возглавить временное правительство, подчеркнув, что его цель — быстро восстановить доверие к правительству и подготовить страну к новым выборам. Он также заявил, что не намерен оставаться на государственной службе после окончания переходного периода, подчеркнув важность восстановления стабильности в стране.