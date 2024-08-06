06 августа 2024

Нобелевский лауреат Юнус возглавит временное правительство Бангладеш

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание областной думы, заседание гордумы
Ранее Шахабуддин распустил парламент страны Фото:

Руководителем временного правительства Бангладеш назначен лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус. Об этом сообщил пресс-секретарь бангладешского президента Шахабуддина Чуппу Джойнал Абедин.

«Мухаммад Юнус назначен руководителем временного правительства Бангладеш», — передает словам Абедина газета Dhaka Tribune. По его словам, решение принял глава государства Мохаммад Шахабуддин.

Ранее Шахабуддин распустил парламент страны. Это произошло на следующий день после отставки премьера Шейха Хасина, которая впоследствии сбежала из страны.

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Руководителем временного правительства Бангладеш назначен лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус. Об этом сообщил пресс-секретарь бангладешского президента Шахабуддина Чуппу Джойнал Абедин. «Мухаммад Юнус назначен руководителем временного правительства Бангладеш», — передает словам Абедина газета Dhaka Tribune. По его словам, решение принял глава государства Мохаммад Шахабуддин. Ранее Шахабуддин распустил парламент страны. Это произошло на следующий день после отставки премьера Шейха Хасина, которая впоследствии сбежала из страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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