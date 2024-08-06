Нобелевский лауреат Юнус возглавит временное правительство Бангладеш

Ранее Шахабуддин распустил парламент страны
Руководителем временного правительства Бангладеш назначен лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус. Об этом сообщил пресс-секретарь бангладешского президента Шахабуддина Чуппу Джойнал Абедин.
«Мухаммад Юнус назначен руководителем временного правительства Бангладеш», — передает словам Абедина газета
Ранее Шахабуддин распустил парламент страны. Это произошло на следующий день после отставки премьера Шейха Хасина, которая впоследствии сбежала из страны.
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