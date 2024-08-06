Нобелевский лауреат Юнус возглавит временное правительство Бангладеш

07 августа 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

Ранее Шахабуддин распустил парламент страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководителем временного правительства Бангладеш назначен лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус. Об этом сообщил пресс-секретарь бангладешского президента Шахабуддина Чуппу Джойнал Абедин. «Мухаммад Юнус назначен руководителем временного правительства Бангладеш», — передает словам Абедина газета Dhaka Tribune . По его словам, решение принял глава государства Мохаммад Шахабуддин. Ранее Шахабуддин распустил парламент страны. Это произошло на следующий день после отставки премьера Шейха Хасина, которая впоследствии сбежала из страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководителем временного правительства Бангладеш назначен лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус. Об этом сообщил пресс-секретарь бангладешского президента Шахабуддина Чуппу Джойнал Абедин. «Мухаммад Юнус назначен руководителем временного правительства Бангладеш», — передает словам Абедина газета Dhaka Tribune. По его словам, решение принял глава государства Мохаммад Шахабуддин. Ранее Шахабуддин распустил парламент страны. Это произошло на следующий день после отставки премьера Шейха Хасина, которая впоследствии сбежала из страны.