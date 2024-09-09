Итальянец стал новым худруком в «Урал Опера Балет»

Алессандро Биччи назначен художественным руководителем в «Урал Опера Балет»

10 сентября 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Алессандро Биччи работал в Венеции, Риме, Москве и Казани Фото: Илья Московец © URA.RU В «Урал Опера Балет» в Екатеринбурге назначен новый художественный руководитель оперы, им стал итальянец Алессандро Биччи. Он занял место Светланы Зализняк, которая ушла на пенсию, рассказал на встрече с журналистами директор театра Андрей Шишкин. «После продолжительных переговоров мы смогли убедить Александро Биччи прийти на работу в наш театр в качестве художественного руководителя оперы. Наряду с этим Александро еще и дирижер. Насколько вы знаете, он ассистировал Константину Чудовскому (дирижер-постановщик — прим.ред.) в выпуске оперы „Любовный напиток“», — пояснил Шишкин. Сам Биччи поделился, что уже познакомился с оперной труппой и репертуаром. «Мне сразу понравилась профессиональность этого театра, огромное количество качественных спектаклей, не везде так», — подчеркнул новый худрук. Известно, что Алессандро Биччи окончил консерваторию Джузеппе Тартини в Триесте (Италия) по классу фортепиано и Академию музыки, театра и изобразительных искусств в Кишиневе (Молдавии) по классу симфонического дирижирования. Работал в театре «Ла Фениче» в Венеции (Италия), Большом театре в Москве, Татарском театре оперы и балета в Казани. Кроме этого, Биччи выступал как дирижер в театрах Франции, Нидерландов и России. Сотрудничает с театрами «Саха Опера Балет», «Волга Опера», Пермским театром оперы и балета. Также в прошлом году был назначен новый художественный руководитель балет — Максим Петров. Он пришел на смену Вячеславу Самодурову, который посвятил театру 12 лет. Сейчас экс-худрук занимается подготовкой спектаклей по всей стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В «Урал Опера Балет» в Екатеринбурге назначен новый художественный руководитель оперы, им стал итальянец Алессандро Биччи. Он занял место Светланы Зализняк, которая ушла на пенсию, рассказал на встрече с журналистами директор театра Андрей Шишкин. «После продолжительных переговоров мы смогли убедить Александро Биччи прийти на работу в наш театр в качестве художественного руководителя оперы. Наряду с этим Александро еще и дирижер. Насколько вы знаете, он ассистировал Константину Чудовскому (дирижер-постановщик — прим.ред.) в выпуске оперы „Любовный напиток“», — пояснил Шишкин. Сам Биччи поделился, что уже познакомился с оперной труппой и репертуаром. «Мне сразу понравилась профессиональность этого театра, огромное количество качественных спектаклей, не везде так», — подчеркнул новый худрук. Известно, что Алессандро Биччи окончил консерваторию Джузеппе Тартини в Триесте (Италия) по классу фортепиано и Академию музыки, театра и изобразительных искусств в Кишиневе (Молдавии) по классу симфонического дирижирования. Работал в театре «Ла Фениче» в Венеции (Италия), Большом театре в Москве, Татарском театре оперы и балета в Казани. Кроме этого, Биччи выступал как дирижер в театрах Франции, Нидерландов и России. Сотрудничает с театрами «Саха Опера Балет», «Волга Опера», Пермским театром оперы и балета. Также в прошлом году был назначен новый художественный руководитель балет — Максим Петров. Он пришел на смену Вячеславу Самодурову, который посвятил театру 12 лет. Сейчас экс-худрук занимается подготовкой спектаклей по всей стране.