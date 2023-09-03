Спустя 12 лет «Урал Опера Балет» возглавил новый художественный руководитель

На пост художественного руководителя «Урал Опера Балет» вступил Максим Петров

04 сентября 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Петров представит три премьеры в новом театральном сезоне Фото: Размик Закарян © URA.RU Максим Петров официально стал новым художественным руководителем «Урал Опера Балет» в Екатеринбурге. Он пришел на смену Вячеславу Самодурову, который посвятил театру 12 лет. Об официальном назначении на пресс-конференции сообщил директор театра Андрей Шишкин. «Я хочу еще раз представить вам нового худрука нашего театра — Максима Петрова, который с этого сезона официально вступает в должность главного балетмейстера. Мы заключили контракт на три года», — пояснил Шишкин. По словам Петрова, с артистами Оперного театра он знаком еще с 2014 года. «После этого мне посчастливилось поучаствовать в постановке трех спектаклей — „Евгений Онегин“, проект L.A.D, „Павильон Армиды“. Я благодарен Славе [Самодурову] за то, что он 12 лет делал театр лучше. На данный момент я считаю, что это одна из пяти лучших трупп в стране с прекрасными артистами», — заявил новый худрук. Под его руководством в новом сезоне представят три балетные премьеры. В апреле 2024 года покажут «Сказки Перро» — четыре балета на сказки Шарля Перро («Кот в сапогах», «Красная шапочка», «Синяя борода» и «Мальчик-с-пальчик») для семейной аудитории, где зрителям расскажут, что не каждая красавица прекрасна, а чудовище ужасно. Также в июне 2024 года будет представлен новый балет хореографа-постановщика Игоря Булыцына — он пока находится в разработке, и «Тройчатка» — серия трех одноактных балетов «Шопениана», «Карнавал» (балет-пантомима), «Картинки с выставки». В начале марта художественный руководитель «Урал Опера Балет» Вячеслав Самодуров заявил, что покинет свой пост после того, как завершится театральный сезон. В его планах заниматься подготовкой спектаклей по всей стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Максим Петров официально стал новым художественным руководителем «Урал Опера Балет» в Екатеринбурге. Он пришел на смену Вячеславу Самодурову, который посвятил театру 12 лет. Об официальном назначении на пресс-конференции сообщил директор театра Андрей Шишкин. «Я хочу еще раз представить вам нового худрука нашего театра — Максима Петрова, который с этого сезона официально вступает в должность главного балетмейстера. Мы заключили контракт на три года», — пояснил Шишкин. По словам Петрова, с артистами Оперного театра он знаком еще с 2014 года. «После этого мне посчастливилось поучаствовать в постановке трех спектаклей — „Евгений Онегин“, проект L.A.D, „Павильон Армиды“. Я благодарен Славе [Самодурову] за то, что он 12 лет делал театр лучше. На данный момент я считаю, что это одна из пяти лучших трупп в стране с прекрасными артистами», — заявил новый худрук. Под его руководством в новом сезоне представят три балетные премьеры. В апреле 2024 года покажут «Сказки Перро» — четыре балета на сказки Шарля Перро («Кот в сапогах», «Красная шапочка», «Синяя борода» и «Мальчик-с-пальчик») для семейной аудитории, где зрителям расскажут, что не каждая красавица прекрасна, а чудовище ужасно. Также в июне 2024 года будет представлен новый балет хореографа-постановщика Игоря Булыцына — он пока находится в разработке, и «Тройчатка» — серия трех одноактных балетов «Шопениана», «Карнавал» (балет-пантомима), «Картинки с выставки». В начале марта художественный руководитель «Урал Опера Балет» Вячеслав Самодуров заявил, что покинет свой пост после того, как завершится театральный сезон. В его планах заниматься подготовкой спектаклей по всей стране.