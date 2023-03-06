06 марта 2023

«Урал Опера Балет» покидает легендарный художественный руководитель

Вячеслав Самодуров покидает пост художественного руководителя театра «Урал Опера Балет»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка Ballet Imperial в Ельцин Центре. Екатеринбург, самодуров вячеслав
Самодуров будет заниматься постановками, пока не закончится театральный сезон Фото:

Художественный руководитель театра «Урал Опера Балет» покидает Вячеслав Самодуров. Этот пост он занимал последние 12 лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе театра.

«Вячеслав Самодуров уходит с поста худрука, все уже определенно. Но свою должность он покинет, когда закончится театральный сезон и контракт. Затем он займется подготовкой спектаклей по всей стране», — рассказали в театре. Пока Самодуров занимается постановкой балета «Сельфида», премьера которого назначена на июль.

Новым руководителем «Урал Опера Балет» станет хореограф Максим Петров. Пока он будет занимать должность балетмейстера, но как только у Самодурова закончится контракт, он займет должность худрука.

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Художественный руководитель театра «Урал Опера Балет» покидает Вячеслав Самодуров. Этот пост он занимал последние 12 лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе театра. «Вячеслав Самодуров уходит с поста худрука, все уже определенно. Но свою должность он покинет, когда закончится театральный сезон и контракт. Затем он займется подготовкой спектаклей по всей стране», — рассказали в театре. Пока Самодуров занимается постановкой балета «Сельфида», премьера которого назначена на июль. Новым руководителем «Урал Опера Балет» станет хореограф Максим Петров. Пока он будет занимать должность балетмейстера, но как только у Самодурова закончится контракт, он займет должность худрука.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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