«Урал Опера Балет» покидает легендарный художественный руководитель

Вячеслав Самодуров покидает пост художественного руководителя театра «Урал Опера Балет»

07 марта 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Самодуров будет заниматься постановками, пока не закончится театральный сезон Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Художественный руководитель театра «Урал Опера Балет» покидает Вячеслав Самодуров. Этот пост он занимал последние 12 лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе театра. «Вячеслав Самодуров уходит с поста худрука, все уже определенно. Но свою должность он покинет, когда закончится театральный сезон и контракт. Затем он займется подготовкой спектаклей по всей стране», — рассказали в театре. Пока Самодуров занимается постановкой балета «Сельфида», премьера которого назначена на июль. Новым руководителем «Урал Опера Балет» станет хореограф Максим Петров. Пока он будет занимать должность балетмейстера, но как только у Самодурова закончится контракт, он займет должность худрука.

Художественный руководитель театра «Урал Опера Балет» покидает Вячеслав Самодуров. Этот пост он занимал последние 12 лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе театра. «Вячеслав Самодуров уходит с поста худрука, все уже определенно. Но свою должность он покинет, когда закончится театральный сезон и контракт. Затем он займется подготовкой спектаклей по всей стране», — рассказали в театре. Пока Самодуров занимается постановкой балета «Сельфида», премьера которого назначена на июль. Новым руководителем «Урал Опера Балет» станет хореограф Максим Петров. Пока он будет занимать должность балетмейстера, но как только у Самодурова закончится контракт, он займет должность худрука.