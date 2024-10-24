Минздрав РФ одобрил проект по запрету продажи сигарет родившимся после 2009 года

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Прогулка по городу Котовой с Орловым. Челябинск, дым, девушка, курение, курит, вейп, айкос
Минздрав поддержал инициативу о запрете продажи табака молодежи Фото:

Министерство здравоохранения России выступило с предложением поддержать законопроект, направленный на запрет продажи табачных изделий и никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Его инициатором выступила фракция «Новые люди».

«Проект соответствует основам госполитики по противодействию потребления табака и никотиносодержащей продукции. Это подчеркивает стратегию ведомства до 2035 года по постепенному выводу табачных изделий из оборота. Законопроект также предусматривает потенциальную экономию на лечении заболеваний, вызванных курением, несмотря на возможные потери в бюджете от снижения поступлений от акцизов», — пишет «Коммерсант».

По сведениям издания, проект заключения федерального правительства на данный законопроект был адресован профильным ведомствам 19 октября 2024 года. В Минздраве РФ также готовы поддержать инициативы, направленные на сокращение использования электронных сигарет.

Как сообщало URA.RU ранее, на встрече со школьниками в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле президент России Владимир Путин выразил свое неодобрение по поводу использования вейпов в стране. Он особо отметил, что курение абсолютно не является признаком крутости.

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Министерство здравоохранения России выступило с предложением поддержать законопроект, направленный на запрет продажи табачных изделий и никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Его инициатором выступила фракция «Новые люди». «Проект соответствует основам госполитики по противодействию потребления табака и никотиносодержащей продукции. Это подчеркивает стратегию ведомства до 2035 года по постепенному выводу табачных изделий из оборота. Законопроект также предусматривает потенциальную экономию на лечении заболеваний, вызванных курением, несмотря на возможные потери в бюджете от снижения поступлений от акцизов», — пишет «Коммерсант». По сведениям издания, проект заключения федерального правительства на данный законопроект был адресован профильным ведомствам 19 октября 2024 года. В Минздраве РФ также готовы поддержать инициативы, направленные на сокращение использования электронных сигарет. Как сообщало URA.RU ранее, на встрече со школьниками в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле президент России Владимир Путин выразил свое неодобрение по поводу использования вейпов в стране. Он особо отметил, что курение абсолютно не является признаком крутости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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