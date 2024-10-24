Минздрав РФ одобрил проект по запрету продажи сигарет родившимся после 2009 года

Министерство здравоохранения России выступило с предложением поддержать законопроект, направленный на запрет продажи табачных изделий и никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Его инициатором выступила фракция «Новые люди».
«Проект соответствует основам госполитики по противодействию потребления табака и никотиносодержащей продукции. Это подчеркивает стратегию ведомства до 2035 года по постепенному выводу табачных изделий из оборота. Законопроект также предусматривает потенциальную экономию на лечении заболеваний, вызванных курением, несмотря на возможные потери в бюджете от снижения поступлений от акцизов», — пишет «
По сведениям издания, проект заключения федерального правительства на данный законопроект был адресован профильным ведомствам 19 октября 2024 года. В Минздраве РФ также готовы поддержать инициативы, направленные на сокращение использования электронных сигарет.
Как сообщало URA.RU ранее, на встрече со школьниками в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле президент России Владимир Путин выразил свое неодобрение по поводу использования вейпов в стране. Он особо отметил, что курение абсолютно не является признаком крутости.
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