Минздрав РФ одобрил проект по запрету продажи сигарет родившимся после 2009 года

24 октября 2024 в 05:08 Размер текста - 17 +

Минздрав поддержал инициативу о запрете продажи табака молодежи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство здравоохранения России выступило с предложением поддержать законопроект, направленный на запрет продажи табачных изделий и никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Его инициатором выступила фракция «Новые люди». «Проект соответствует основам госполитики по противодействию потребления табака и никотиносодержащей продукции. Это подчеркивает стратегию ведомства до 2035 года по постепенному выводу табачных изделий из оборота. Законопроект также предусматривает потенциальную экономию на лечении заболеваний, вызванных курением, несмотря на возможные потери в бюджете от снижения поступлений от акцизов», — пишет « Коммерсант ». По сведениям издания, проект заключения федерального правительства на данный законопроект был адресован профильным ведомствам 19 октября 2024 года. В Минздраве РФ также готовы поддержать инициативы, направленные на сокращение использования электронных сигарет. Как сообщало URA.RU ранее, на встрече со школьниками в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле президент России Владимир Путин выразил свое неодобрение по поводу использования вейпов в стране. Он особо отметил, что курение абсолютно не является признаком крутости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство здравоохранения России выступило с предложением поддержать законопроект, направленный на запрет продажи табачных изделий и никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Его инициатором выступила фракция «Новые люди». «Проект соответствует основам госполитики по противодействию потребления табака и никотиносодержащей продукции. Это подчеркивает стратегию ведомства до 2035 года по постепенному выводу табачных изделий из оборота. Законопроект также предусматривает потенциальную экономию на лечении заболеваний, вызванных курением, несмотря на возможные потери в бюджете от снижения поступлений от акцизов», — пишет «Коммерсант». По сведениям издания, проект заключения федерального правительства на данный законопроект был адресован профильным ведомствам 19 октября 2024 года. В Минздраве РФ также готовы поддержать инициативы, направленные на сокращение использования электронных сигарет. Как сообщало URA.RU ранее, на встрече со школьниками в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле президент России Владимир Путин выразил свое неодобрение по поводу использования вейпов в стране. Он особо отметил, что курение абсолютно не является признаком крутости.