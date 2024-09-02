«Кажется, что это модно и круто»: Путин осудил вредную привычку россиян

На встрече со школьниками в средней общеобразовательной школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле, президент России Владимир Путин выразил свое неодобрение по поводу использования вейпов в России. Он особо отметил, что курение вейпов абсолютно не является признаком крутости.
«Если достал электронную сигарету, в чем героизм? Ты крутой, когда выиграл на площадке. А так, достал и что? Только в минус пошло», — заявил Путин. Встречу президента со школьниками ведет телеканал «Россия 24». Глава государства добавил, что вейпы вызывают проблемы с памятью, физическим состоянием и иммунитетом.
Многие, по словам Путина, не осознают вреда, считая вейпы модными. Он подчеркнул, что модным должен стать спорт. Настоящая крутость проявляется в спортивных достижениях, заключил глава государства.
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