Стал известен размер пенсии Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева уже более двух лет проживает вне России, при этом продолжает получать свою «копеечку» в нашей стране.
Артистка уже давно ушла на заслуженный отдых и даже отказывается от денежных корпоративов. В России у певицы закрыты все бизнесы, а также с недавних пор выставлена на продажу недвижимость. Только шестиэтажный замок в деревне Грязь, записанный на Максима Галкина* (признан Минюстом иноагентом), вопреки многочисленным слухам о готовящейся продаже за миллиард рублей, остается за звездной четой.
А еще у Аллы Борисовны в России есть неплохая пенсия. Звезда советской эстрады получает 60 тысяч рублей в качестве основной суммы. Еще 30 тысяч рублей — доплата мэра Москвы Сергея Собянина за звание народной артистки, сообщает АиФ. То есть за два года, пока Пугачева не живет в России, ей «накапало» более двух миллионов рублей. Но есть одно важное «но».
Все пенсионные начисления россияне получают на российские карты. Из-за санкций, введенных против нашей страны, почти все отечественные платежные системы не работают за пределами России. А значит, находясь на Кипре, в Израиле и Латвии, Пугачева не имеет возможности снять свою пенсию.
Впрочем, звездная семья явно не бедствует. Максим Галкин* активно гастролирует по миру и пусть не везде собирает полные залы, но есть, на что жить, а также учить детей в престижных зарубежных школах, обучение в которых оценивается в несколько миллионов рублей.
С Россией пытается порвать и старшая дочь Пугачевой. Кристина Орбакайте по примеру матери отказалась от корпоративов и пока уехала в США без конкретной даты возвращения.
*Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.