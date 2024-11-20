«Она сорвала маску»: продюсер объяснил отказ Орбакайте от корпоративов в России

Кристина Орбакайте вслед за мамой Аллой Пугачевой отказалась от самого денежного периода для любого артиста — новогодних корпоративов в России. Артистка, давно живущая на две страны, планирует как минимум до конца января находиться с семьей в США и не прилетать в Россию. Чем обусловлено такое решение звезды и как оно может отразиться на дальнейшей карьере Кристины, в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал продюсер Сергей Дворцов.
Период, которого с нетерпением ждут все артисты, в этом году игнорирует семья Аллы Пугачевой. Сначала сама бывшая примадонна отказалась выступать на корпоративах, а теперь ее примеру последовала и дочь, Кристина Орбакайте. Казалось бы, выступай — не хочу. Занявшая молчаливую позицию по политической ситуации артистка не «отменена» в России и может без проблем не только принимать участие в записях новогодних огоньков, но и давать частные концерты. Неужели ей не нужны деньги?
«Деньги, конечно, нужны всегда и всем. На сегодняшний день что Алла Борисовна, что Максим Галкин* (признан Минюстом иностранным агентом в РФ) их начали уже считать, хотя раньше, конечно, такого не было. Жили на широкую ногу и думали, что так будет всегда. Поэтому, разумеется, и Кристина не исключение. Тем более, она живет в США, а там, как мы знаем, она не слишком пользуется популярностью, да и зарубежные гонорары даже рядом с российскими не стояли. Что касается ее отказа, тут может быть несколько причин. Как минимум, она знает, что ее выступление может обернуться скандалом. Таким образом она пытается себя обезопасить», — говорит продюсер Дворцов.
При этом Кристина в своей манере снова не говорит однозначного «до свидания» нашей стране и своему зрителю. Она как будто оставляет очередную лазейку, чтобы в случае чего вернуться на эстраду в белом пальто. И как будто все будет забыто. Однако Сергей Дворцов убежден, что такая схема больше не сработает.
«Времена у нас изменились. Поэтому в дальнейшем это может обернуться для Кристины тем, что ее исключат из большой сцены на российской эстраде. Ее и так уже не особо жалуют у нас. В итоге совсем уберут. Нужна ли она будет и дальше заказчикам после этого? Уверен, что нет. Этот поступок Орбакайте свидетельствует только об одном: она просто сорвала маску и показала свое истинное лицо. По факту, она приезжала в Россию просто зарабатывать. Россия Кристине не нужна, как и ее зрители. Это видно», — заключил Дворцов.
Гонорар Кристины Орбакайте за выступление в 2023 году составлял 4,5 млн рублей. В этом году большая часть российских артистов подняла ценник — сказывается, в том числе, и инфляция.
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