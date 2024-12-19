«Сбер» повысил ставку по вкладу до 29%

Сбербанк поднял ставку по вкладу «Забота о будущем» до 29% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«Сбербанк с 19 декабря повысил максимальную ставку по вкладу „Забота о будущем“ до 29% годовых», — говорится в сообщении. Как уточнили в банке, чтобы повышенная ставка сработала, нужно пополнить ПДС в СберНПФ и вклад на одну и ту же сумму. Максимально возможная ставка будет доступна только при условии, что человек открывает вклад сроком на три месяца. На полгода и год ставка не изменилась, она составляет 25%. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что крупные кредитные организации страны стали повышать ставки по вкладам перед заседанием ЦБ. Оно состоится 20 декабря. Так, с 16 декабря Сбербанк поднял ставки по вкладам и увеличил приветственную ставку по накопительному счету. А в начале месяца до 24% годовых поднял ставки Альфа-банк по депозитам и накопительным счетам. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 21%.
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