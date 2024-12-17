Крупнейшие банки России повышают ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

ВТБ повысил ставки по краткосрочным вкладам до 24% годовых с 17 декабря. Ранее Сбербанк поднимал ставки по накопительным счетам, а Альфа-банк — по депозитам. Это происходит заседанием совета директоров Центробанка по ключевой ставке.
«ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам на три и шесть месяцев до 24%», — сообщили в пресс-службе банка. Также для новых клиентов максимальную ставку по вкладам на три месяца увеличили до 23,7% годовых, на шесть месяцев — до 24%. Для текущих клиентов ставка с выплатой процентов составит 22,7%.
С 16 декабря также Сбербанк поднял ставки по вкладам и увеличил приветственную ставку по накопительному счету. А в начале месяца до 24% годовых поднял ставки Альфа-банк по депозитам и накопительным счетам. Как обратил внимание «КоммерсантЪ», подъем ставок происходит на фоне ожиданий повышения ключевой ставки Банком России. По прогнозам аналитиков, ключевая ставка может быть увеличена на 200 базисных пунктов до 23%. В ноябре 2024 года средняя максимальная ставка среди крупнейших банков достигла 21,98% годовых, что уже является значительным индикатором изменения денежно-кредитной политики.
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