Как в страшной сказке: челябинцы заблудились на санях, когда ехали в Курганскую область

Семейная пара из Челябинской области заблудились в тумане, когда ехали в Курганскую область на лошади в санях. Найти дорогу мужу и жене помогли сотрудники полиции, которым они позвонили с криком о помощи. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Челябинской области.
«В дежурную часть поступил звонок от мужчины с просьбой помочь найти дорогу из-за сильного тумана. По словам звонившего, они с женой решили запрячь лошадь в сани и поехать в гости в село Бакаево, находящееся в семи километрах в Курганской области», — сообщается на сайте челябинского ГУ МВД.
Семейная пара потерялась в двух километрах от села Чудиново Октябрьского района. На полевой дороге их настиг сильный туман и из-за плохой видимости у них сбились ориентиры. Прибывшие на место полицейские и сотрудники МЧС помогли заблудившимся добраться до дома.
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