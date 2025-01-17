Как в страшной сказке: челябинцы заблудились на санях, когда ехали в Курганскую область

Семейная пара челябинцев потерялась в сильном тумане на пути в курганское село
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Челябинцы на лошади в санях потерялись в сильном тумане, когда ехали в курганское село
Челябинцы на лошади в санях потерялись в сильном тумане, когда ехали в курганское село Фото:

Семейная пара из Челябинской области заблудились в тумане, когда ехали в Курганскую область на лошади в санях. Найти дорогу мужу и жене помогли сотрудники полиции, которым они позвонили с криком о помощи. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Челябинской области. 

«В дежурную часть поступил звонок от мужчины с просьбой помочь найти дорогу из-за сильного тумана. По словам звонившего, они с женой решили запрячь лошадь в сани и поехать в гости в село Бакаево, находящееся в семи километрах в Курганской области», — сообщается на сайте челябинского ГУ МВД. 

Семейная пара потерялась в двух километрах от села Чудиново Октябрьского района. На полевой дороге их настиг сильный туман и из-за плохой видимости у них сбились ориентиры. Прибывшие на место полицейские и сотрудники МЧС помогли заблудившимся добраться до дома.

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Семейная пара из Челябинской области заблудились в тумане, когда ехали в Курганскую область на лошади в санях. Найти дорогу мужу и жене помогли сотрудники полиции, которым они позвонили с криком о помощи. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Челябинской области.  «В дежурную часть поступил звонок от мужчины с просьбой помочь найти дорогу из-за сильного тумана. По словам звонившего, они с женой решили запрячь лошадь в сани и поехать в гости в село Бакаево, находящееся в семи километрах в Курганской области», — сообщается на сайте челябинского ГУ МВД.  Семейная пара потерялась в двух километрах от села Чудиново Октябрьского района. На полевой дороге их настиг сильный туман и из-за плохой видимости у них сбились ориентиры. Прибывшие на место полицейские и сотрудники МЧС помогли заблудившимся добраться до дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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