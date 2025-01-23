В Салехарде остановили пожар в складских помещениях «Почты России». Площадь возгорания составляла 250 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.
«Из помещения вынесли 23 единицы техники. Тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой: в здании находились газовые баллоны, резиновые покрышки и легковоспламеняющиеся жидкости», — сказано в telegram-канале ведомства.
В тушении пожара участвовали 34 специалиста и 8 единиц спецтранспорта. Пожар не представлял угрозу для соседних зданий.
Ранее URA.RU рассказывал, что в Салехарде загорелся склад «Почты России» по улице Гаражная, 16. Прокуратура Салехарда начала проверку по факту возгорания помещений.
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