23 января 2025

В Салехарде локализовали пожар на складе «Почты России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар тушили 34 специалисты и 8 единиц техники
Пожар тушили 34 специалисты и 8 единиц техники Фото:

В Салехарде остановили пожар в складских помещениях «Почты России». Площадь возгорания составляла 250 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.

«Из помещения вынесли 23 единицы техники. Тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой: в здании находились газовые баллоны, резиновые покрышки и легковоспламеняющиеся жидкости», — сказано в telegram-канале ведомства.

В тушении пожара участвовали 34 специалиста и 8 единиц спецтранспорта. Пожар не представлял угрозу для соседних зданий.

Ранее URA.RU рассказывал, что в Салехарде загорелся склад «Почты России» по улице Гаражная, 16. Прокуратура Салехарда начала проверку по факту возгорания помещений.

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В Салехарде остановили пожар в складских помещениях «Почты России». Площадь возгорания составляла 250 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России. «Из помещения вынесли 23 единицы техники. Тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой: в здании находились газовые баллоны, резиновые покрышки и легковоспламеняющиеся жидкости», — сказано в telegram-канале ведомства. В тушении пожара участвовали 34 специалиста и 8 единиц спецтранспорта. Пожар не представлял угрозу для соседних зданий. Ранее URA.RU рассказывал, что в Салехарде загорелся склад «Почты России» по улице Гаражная, 16. Прокуратура Салехарда начала проверку по факту возгорания помещений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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