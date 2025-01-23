В Салехарде горят складские помещения
В Салехарде горят складские помещения «Почты России», площадь возгорания составила более 150 квадратных метров. Видео с пожаром опубликовали в telegram-канале «Север-Пресс — Новости Ямала».
«Гаражная 16, ориентировочно складские помещения „Почта России“. Пожар на 160 квадратных метров», — сообщила пресс-служба МЧС ЯНАО URA.RU.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске произошли попытки поджога многоквартирного дома, расположенного по адресу улица Мира, 61. В 2021 году в этом же доме уже фиксировались три случая поджога.
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