23 января 2025

В Салехарде горит склад «Почты России». Видео

В Салехарде горят складские помещения на улице Гаражная
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Салехарде горят складские помещения
В Салехарде горят складские помещения Фото:

В Салехарде горят складские помещения «Почты России», площадь возгорания составила более 150 квадратных метров. Видео с пожаром опубликовали в telegram-канале «Север-Пресс — Новости Ямала».

«Гаражная 16, ориентировочно складские помещения „Почта России“. Пожар на 160 квадратных метров», — сообщила пресс-служба МЧС ЯНАО URA.RU.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске произошли попытки поджога многоквартирного дома, расположенного по адресу улица Мира, 61. В 2021 году в этом же доме уже фиксировались три случая поджога.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде горят складские помещения «Почты России», площадь возгорания составила более 150 квадратных метров. Видео с пожаром опубликовали в telegram-канале «Север-Пресс — Новости Ямала». «Гаражная 16, ориентировочно складские помещения „Почта России“. Пожар на 160 квадратных метров», — сообщила пресс-служба МЧС ЯНАО URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске произошли попытки поджога многоквартирного дома, расположенного по адресу улица Мира, 61. В 2021 году в этом же доме уже фиксировались три случая поджога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...