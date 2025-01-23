Прокуратура Салехарда начала проверку по факту возгорания складских помещений «Почты России». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Прокуратурой Салехарда организована проверка по факту возгорания складского помещения „Почты России“. По итогам проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства, при наличии оснований — приняты меры реагирования», — сказано в telegram-канале прокуратуры ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде горит склад «Почты России», площадь возгорания составила более 150 квадратных метров. Пожар случился по адресу улица Гаражная, 16.
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