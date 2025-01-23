23 января 2025

В Салехарде ищут виновных в пожаре почтового склада. Видео

Прокуратура Салехарда организовала проверку по факту возгорания склада
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Салехарда ищет виновных в пожаре на складе
Прокуратура Салехарда ищет виновных в пожаре на складе Фото:

Прокуратура Салехарда начала проверку по факту возгорания складских помещений  «Почты России». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой Салехарда организована проверка по факту возгорания складского помещения „Почты России“. По итогам проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства, при наличии оснований — приняты меры реагирования», — сказано в telegram-канале прокуратуры ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде горит склад «Почты России», площадь возгорания составила более 150 квадратных метров. Пожар случился по адресу улица Гаражная, 16.

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Прокуратура Салехарда начала проверку по факту возгорания складских помещений  «Почты России». Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Прокуратурой Салехарда организована проверка по факту возгорания складского помещения „Почты России“. По итогам проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства, при наличии оснований — приняты меры реагирования», — сказано в telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде горит склад «Почты России», площадь возгорания составила более 150 квадратных метров. Пожар случился по адресу улица Гаражная, 16.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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