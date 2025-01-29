29 января 2025

Губернатор Куйвашев выделил миллиарды на транспортную реформу в Екатеринбурге

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Битва роботов. Екатеринбург , куйвашев евгений
Заседание правительства по этому вопросу провели 30 января Фото:

Два миллиарда рублей выделено Екатеринбургу на реализацию транспортной реформы по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Постановление о передаче субсидий приняли 30 января на заседании регионального правительства, рассказали в департаменте информполитики.

«Проект разработан для софинансирования в 2025 году из бюджета Свердловской области расходных обязательств Екатеринбурга, возникающих по заключаемым муниципалитетом брутто-контрактам. Переход на новую систему контрактов позволит повысить качество транспортного обслуживания жителей и гостей города», — сказал свердловский министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Толкачев.

Работать по брутто-контрактам все автобусные, трамвайные и троллейбусные перевозчики приступят с 1 февраля. Они будут получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Стоимость одного километра у автобуса будет варьироваться от 172 до 244 рублей в зависимости от маршрута. Километр на троллейбусе будет стоить 236 рублей, а километр на трамвайных путях оценили в 423 рубля. На новую систему горадминистрация намерена потратить восемь миллиардов рублей — беспрецедентно много.

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Два миллиарда рублей выделено Екатеринбургу на реализацию транспортной реформы по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Постановление о передаче субсидий приняли 30 января на заседании регионального правительства, рассказали в департаменте информполитики. «Проект разработан для софинансирования в 2025 году из бюджета Свердловской области расходных обязательств Екатеринбурга, возникающих по заключаемым муниципалитетом брутто-контрактам. Переход на новую систему контрактов позволит повысить качество транспортного обслуживания жителей и гостей города», — сказал свердловский министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Толкачев. Работать по брутто-контрактам все автобусные, трамвайные и троллейбусные перевозчики приступят с 1 февраля. Они будут получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Стоимость одного километра у автобуса будет варьироваться от 172 до 244 рублей в зависимости от маршрута. Километр на троллейбусе будет стоить 236 рублей, а километр на трамвайных путях оценили в 423 рубля. На новую систему горадминистрация намерена потратить восемь миллиардов рублей — беспрецедентно много.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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