Мэрия Екатеринбурга выбрала перевозчиков, с которыми устроит транспортную революцию

Мэрия Екатеринбурга определила девять перевозчиков на брутто-контракты

21 января 2025 в 18:29 Размер текста - 17 +

На брутто-контракты власти потратят восемь миллиардов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Екатеринбурга определили девять перевозчиков на 107 маршрутов на новых условиях по брутто-контрактам. Всего на госзакупках были опубликованы 32 лота. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. ЕМУП «Гортранс» будет обслуживать все трамвайные и троллейбусные маршруты. Автобусные линии распределились между компаниями следующим образом: «Гортранс» (автобусы) — маршруты №№ 24, 25, 28, 43, 49, 50, 54, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 69, 71, 75, 76, 85, 88, 90, 91, 91 м, 95, 96, 96б, 97, 99;

«ПАТП Город» — маршруты №№ 47, 60;

«Авто-Ном» — маршруты №№ 41, 53, 68, 80, 81;

«Декар-Бас» — маршруты №№ 45, 054, 63, 79, 86;

«Пегас» — маршруты №№ 40, 70, 72, 78, 98;

«ТК «Авто-Гамма» — маршруты №№ 42, 87, 89;

«Союз-Транс» — маршруты №№ 62, 77, 94;

«Уралтрансгрупп» — маршруты №№ 06, 56, 73, 82, 83, 93;

«УралТрейд» — маршруты №№ 043, 46, 51, 52, 55;

«Форт-Транс» — маршруты №№ 44, 48, 053, 74, 92. Большую транспортную реформу мэр Алексей Орлов анонсировал в начале 2024 года. Перевозчики будут получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Стоимость одного километра у автобуса будет варьироваться от 172 до 244 рублей в зависимости от маршрута. Километр на троллейбусе будет стоить 236 рублей, а километр на трамвайных путях оценили в 423 рубля. На новую систему администрация намерена потратить восемь миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга определили девять перевозчиков на 107 маршрутов на новых условиях по брутто-контрактам. Всего на госзакупках были опубликованы 32 лота. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. ЕМУП «Гортранс» будет обслуживать все трамвайные и троллейбусные маршруты. Автобусные линии распределились между компаниями следующим образом: Большую транспортную реформу мэр Алексей Орлов анонсировал в начале 2024 года. Перевозчики будут получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Стоимость одного километра у автобуса будет варьироваться от 172 до 244 рублей в зависимости от маршрута. Километр на троллейбусе будет стоить 236 рублей, а километр на трамвайных путях оценили в 423 рубля. На новую систему администрация намерена потратить восемь миллиардов рублей.