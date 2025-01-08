Мэрия Екатеринбурга раскрыла, сколько миллиардов потратит на транспортную революцию

Мэрия Екатеринбурга потратит восемь миллиардов рублей на брутто-контракты

Подрядчики будут обслуживать 107 маршрутов Фото: Илья Московец © URA.RU

Администрация Екатеринбурга намерена потратить восемь миллиардов рублей на новую систему брутто-контрактов для автобусов, троллейбусов и трамваев. На госзакупках опубликованы 32 лота для компаний-перевозчиков, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Победившие на торгах предприятия станут обслуживать 107 маршрутов уральской столицы. Аукционы завершатся на следующей неделе. Заключение контрактов начнется 27 января, а уже с 1 февраля договоры вступят в силу», — пояснили в горадминистрации.

Изначально было известно лишь о нескольких лотах, сумма которых превысила 1,8 млрд рублей. Стоимость одного километра у автобуса будет варьироваться от 172 до 244 рублей в зависимости от маршрута. Километр на троллейбусе будет стоить 236 рублей, а километр на трамвайных путях оценили в 423 рубля.

Большую транспортную реформу мэр Алексей Орлов анонсировал в начале 2024 года. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены 1 августа. С автобусными перевозчиками эту работу хотели провести к концу года, однако ее перенесли на 1 февраля 2025-го.

Затягивание процесса источник URA.RU ранее объяснял тем, что чиновники ждали, когда федеральный Минтранс пересчитает тарифы, чтобы простроить свои планы. Публично же Орлов говорил, что власть хочет сначала внедрить в транспорте безналичную оплату проезда.