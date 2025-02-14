В Подмосковье хотят запретить алкомаркеты во дворах

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Ограничения на продажу алкоголя в магазинах, находящихся в жилых домах, могут вступить в силу с 1 сентября
Ограничения на продажу алкоголя в магазинах, находящихся в жилых домах, могут вступить в силу с 1 сентября Фото:

Московская областная дума планирует обсудить законопроект об ограничении торговли алкоголем в магазинах дворов жилых домов с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он добавил, что магазины на первых этажах домов особенно часто становятся источником шума, мусора и других проблем, от которых страдают местные жители.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно», — заявил Воробьев. Его слова передает РБК. 

Второе: планируется ввести ограничения по времени на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, которые расположены в жилых домах, с 23:00 до 08:00. Губернатор Подмосковья выразил надежду, что предложенные изменения будут одобрены, а правоохранительные органы окажут поддержку в их осуществлении.

Ранее правительство РФ рассматривало возможность запрета скидок на алкоголь в розничной торговле. Соответствующие профильные органы получили задачу изучить ситуацию и разработать предложения относительно возможности введения запрета на такие скидки для физических лиц, приобретающих алкоголь для личного потребления. Поручение кабмина будет анализироваться до середины апреля 2025 года.

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Московская областная дума планирует обсудить законопроект об ограничении торговли алкоголем в магазинах дворов жилых домов с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он добавил, что магазины на первых этажах домов особенно часто становятся источником шума, мусора и других проблем, от которых страдают местные жители. «Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно», — заявил Воробьев. Его слова передает РБК.  Второе: планируется ввести ограничения по времени на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, которые расположены в жилых домах, с 23:00 до 08:00. Губернатор Подмосковья выразил надежду, что предложенные изменения будут одобрены, а правоохранительные органы окажут поддержку в их осуществлении. Ранее правительство РФ рассматривало возможность запрета скидок на алкоголь в розничной торговле. Соответствующие профильные органы получили задачу изучить ситуацию и разработать предложения относительно возможности введения запрета на такие скидки для физических лиц, приобретающих алкоголь для личного потребления. Поручение кабмина будет анализироваться до середины апреля 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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