В Подмосковье хотят запретить алкомаркеты во дворах

Московская областная дума планирует обсудить законопроект об ограничении торговли алкоголем в магазинах дворов жилых домов с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он добавил, что магазины на первых этажах домов особенно часто становятся источником шума, мусора и других проблем, от которых страдают местные жители.
«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно», — заявил Воробьев. Его слова передает РБК.
Второе: планируется ввести ограничения по времени на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, которые расположены в жилых домах, с 23:00 до 08:00. Губернатор Подмосковья выразил надежду, что предложенные изменения будут одобрены, а правоохранительные органы окажут поддержку в их осуществлении.
Ранее правительство РФ рассматривало возможность запрета скидок на алкоголь в розничной торговле. Соответствующие профильные органы получили задачу изучить ситуацию и разработать предложения относительно возможности введения запрета на такие скидки для физических лиц, приобретающих алкоголь для личного потребления. Поручение кабмина будет анализироваться до середины апреля 2025 года.
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