13 декабря 2024

В России хотят запретить скидки на алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скидки на спиртное могут отменить по закону
Скидки на спиртное могут отменить по закону Фото:

Правительство России рассматривает возможность запрета скидок на алкоголь в розничной торговле. Профильным ведомствам уже поручено провести анализ применения скидок на спиртное. Об этом говорится в распоряжении кабмина РФ, которое размещено на официальном портале правовой информации.

«Анализ практики применения скидок с цены алкогольной продукции при розничной продаже покупателям. Подготовка предложений о возможности установления запрета на применение таких скидок людям, покупающим спиртное для личных нужд», — указано в документе.

Уточняется, что поручение кабмина будет анализироваться до середины апреля 2025 года. Исполнителями назначены — Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз.

Ранее в России рассматривали ограничения на продажу алкогольных напитков в барах и ресторанах, расположенных в жилых домах. Эти меры призваны бороться с «наливайками» в микрорайонах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство России рассматривает возможность запрета скидок на алкоголь в розничной торговле. Профильным ведомствам уже поручено провести анализ применения скидок на спиртное. Об этом говорится в распоряжении кабмина РФ, которое размещено на официальном портале правовой информации. «Анализ практики применения скидок с цены алкогольной продукции при розничной продаже покупателям. Подготовка предложений о возможности установления запрета на применение таких скидок людям, покупающим спиртное для личных нужд», — указано в документе. Уточняется, что поручение кабмина будет анализироваться до середины апреля 2025 года. Исполнителями назначены — Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз. Ранее в России рассматривали ограничения на продажу алкогольных напитков в барах и ресторанах, расположенных в жилых домах. Эти меры призваны бороться с «наливайками» в микрорайонах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...