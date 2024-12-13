В России хотят запретить скидки на алкоголь

Правительство России рассматривает возможность запрета скидок на алкоголь в розничной торговле. Профильным ведомствам уже поручено провести анализ применения скидок на спиртное. Об этом говорится в распоряжении кабмина РФ, которое размещено на официальном портале правовой информации.
«Анализ практики применения скидок с цены алкогольной продукции при розничной продаже покупателям. Подготовка предложений о возможности установления запрета на применение таких скидок людям, покупающим спиртное для личных нужд», — указано в документе.
Уточняется, что поручение кабмина будет анализироваться до середины апреля 2025 года. Исполнителями назначены — Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз.
Ранее в России рассматривали ограничения на продажу алкогольных напитков в барах и ресторанах, расположенных в жилых домах. Эти меры призваны бороться с «наливайками» в микрорайонах.
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