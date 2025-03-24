Депутат рассказал, кому повысят пенсию в апреле в России

С 1 апреля в России повысят социальные пенсии. Увеличение выплат коснется пенсионеров, а также детей и инвалидов. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
«Индексация коснется выплат по старости, а также для инвалидов, детей-сирот и по потере кормильца», — пишет агентство «Прайм» со ссылкой на слова Виноградова. Он уточнил, что величина прибавки напрямую связана с уровнем инфляции и прожиточным минимумом для пенсионеров.
В этом году размер социальных пенсий увеличится примерно на 15%, достигнув в среднем 15,4 тысячи рублей. Согласно информации, предоставленной Министерством труда, повышение коснется около 4,2 миллиона граждан.
Как URA.RU писало ранее, с 1 апреля 2025 года в Российской Федерации также произойдет повышение социальных выплат для семей, имеющих детей. Изменения затронут не только сумму пособий и социальных пенсий, но и механизм их начисления. Сами же россияне назвали комфортной пенсию в 100 тысяч рублей, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.