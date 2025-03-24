Депутат рассказал, кому повысят пенсию в апреле в России

Профессор Виноградов: с 1 апреля в РФ проиндексируют социальные пенсии
© Служба новостей «URA.RU»
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Повышение пенсий коснется миллионов россиян
Повышение пенсий коснется миллионов россиян Фото:

С 1 апреля в России повысят социальные пенсии. Увеличение выплат коснется пенсионеров, а также детей и инвалидов. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«Индексация коснется выплат по старости, а также для инвалидов, детей-сирот и по потере кормильца», — пишет агентство «Прайм» со ссылкой на слова Виноградова. Он уточнил, что величина прибавки напрямую связана с уровнем инфляции и прожиточным минимумом для пенсионеров.

В этом году размер социальных пенсий увеличится примерно на 15%, достигнув в среднем 15,4 тысячи рублей. Согласно информации, предоставленной Министерством труда, повышение коснется около 4,2 миллиона граждан.

Как URA.RU писало ранее, с 1 апреля 2025 года в Российской Федерации также произойдет повышение социальных выплат для семей, имеющих детей. Изменения затронут не только сумму пособий и социальных пенсий, но и механизм их начисления. Сами же россияне назвали комфортной пенсию в 100 тысяч рублей, пишет RT.

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С 1 апреля в России повысят социальные пенсии. Увеличение выплат коснется пенсионеров, а также детей и инвалидов. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. «Индексация коснется выплат по старости, а также для инвалидов, детей-сирот и по потере кормильца», — пишет агентство «Прайм» со ссылкой на слова Виноградова. Он уточнил, что величина прибавки напрямую связана с уровнем инфляции и прожиточным минимумом для пенсионеров. В этом году размер социальных пенсий увеличится примерно на 15%, достигнув в среднем 15,4 тысячи рублей. Согласно информации, предоставленной Министерством труда, повышение коснется около 4,2 миллиона граждан. Как URA.RU писало ранее, с 1 апреля 2025 года в Российской Федерации также произойдет повышение социальных выплат для семей, имеющих детей. Изменения затронут не только сумму пособий и социальных пенсий, но и механизм их начисления. Сами же россияне назвали комфортной пенсию в 100 тысяч рублей, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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