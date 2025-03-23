В России с 1 апреля вырастут выплаты на детей: кому они положены и когда придут

С 1 апреля 2025 года в России увеличатся социальные выплаты для семей с детьми. Это изменение коснется, в том числе, размеров пособий и социальных пенсий, а также порядка их начисления.
Социальные пенсии, выплачиваемые детям в случае потери кормильца, будут увеличены на 14,75%. Такое увеличение выплат направлено на поддержку детей, потерявших кормильца, которые не имели страхового стажа. Подробнее о выплатах на детей — в материале URA.RU.
Когда придут пособия в апреле
Служба финансового регулирования сообщает, что в апреле текущего года осуществление выплат по программам поддержки семей с детьми будет производиться в два этапа — в начале и в конце месяца. Это касается единовременных пособий, выдаваемых при рождении или усыновлении первенца, ежемесячных выплат на уход за ребенком, а также специализированных пособий для детей срочников. Такое решение было принято в связи с наступающими майскими праздниками, из-за которых традиционные переводы в начале мая будут выполнены уже в конце апреля.
Повышение соцпенсий на детей
Согласно постановлению правительства от 7 марта, начиная с 1 апреля 2025 года будет произведена индексация социальных пенсий, величина которой составит 14,75%. Об этом сообщила юрист из «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко. Отмечается, что данное увеличение коснется детей, имеющих инвалидность, а также детей, получающих пенсии в связи с потерей кормильца при условии, что у скончавшегося родителя не было страхового стажа.
Рост пенсий в цифрах
Сейчас величина социальной пенсии, выплачиваемой в связи с потерей кормильца, равна 7389,83 рубля. В случае утраты обоих родителей размер пенсии для ребенка увеличивается до 15 379,73 рубля, аналогичная сумма предоставляется детям, лишившимся одинокой матери. С 1 апреля предстоит повышение выплат до 8824,08 рубля и 17 648,24 рубля соответственно. Для детей-инвалидов размер пенсии будет составлять 21 177,59 рубля.
Новая льгота по семейной ипотеке
С начала апреля также вступит в силу нововведение, касающееся семей с детьми, желающих приобрести жилье. Программа семейной ипотеки с процентной ставкой 6% в год будет расширена: теперь она будет применяться не только к новостройкам, но и к объектам на вторичном рынке. Однако это изменение затронет только те населенные пункты, где объемы нового строительства ограничены. В городах с активным развитием жилищного строительства право на льготную ставку останется прежним, то есть будет распространяться исключительно на приобретение жилых объектов на первичном рынке.
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