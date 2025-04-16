«Стреляли по машине»: боец по кличке Боксер, пытавший екатеринбуржца, сбежал от силовиков

В Екатеринбурге ищут участника пыток по кличке Боксер, который сбежал от полиции

16 апреля 2025 в 13:08 Размер текста - 17 +

Разборки 2025-го года напомнили по духу лихие 90-е Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге ищут уличного бойца по кличке Боксер, который с напарниками похитил коммерсанта, пытал его в автосервисе, требуя полмиллиона долга. По его машине была стрельба, но подозреваемый сумел уйти от погони. Об этом и других подробностях происшествия URA.RU рассказал источник. «На разговоре с коммерсантом было четыре человека: азербайджанец Расим (соратник криминального авторитета Марселя Гасанова — прим. агентства), Тельман (бизнесмен Александр Тельминов), Боксер и еще кто-то четвертый. Первых двух задержали, а двоих ищут. Машину Боксера расстреляли полицейские, но он сумел сбежать», — говорит собеседник агентства. Новость по теме «Творит беспредел»: в Екатеринбурге соратник авторитета Гасанова сломал должнику обе руки Как уже сообщалось, нападавшие сломали коммерсанту обе руки, требуя деньги. Также, по данным источника, у него отобрали ключ от квартиры. Бандиты заявили: «Будешь платить за хату, а жить в ней будем мы». По словам инсайдера, жертву спасло то, что на встречу приехали третьи лица, знакомые и с пострадавшим, и с его обидчиками. Они разрулили ситуацию. «А иначе парня бы не отпустили из автосервиса. Он бы так у них и сидел, пока на него жути не нагнали, и точно бы принес эти деньги», — объясняет источник. О пострадавшем известно, что он по национальности русский, живет в Екатеринбурге, но является гражданином Казахстана. По неподтвержденной информации, он не брал денег в долг, но имел какие-то общие арендные дела с Расимом и его командой, после которых его поставили на счетчик. «Люди думают, что 90-е ушли, а 90-е как были, так и остались. Есть такие, как Расим, которые ездят и делают так, чтобы им деньги отдавали», — считает собеседник. Агентство направило запрос в пресс-группу УМВД Екатеринбурга с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о розыске других фигурантов истории с коммерсантом. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ищут уличного бойца по кличке Боксер, который с напарниками похитил коммерсанта, пытал его в автосервисе, требуя полмиллиона долга. По его машине была стрельба, но подозреваемый сумел уйти от погони. Об этом и других подробностях происшествия URA.RU рассказал источник. «На разговоре с коммерсантом было четыре человека: азербайджанец Расим (соратник криминального авторитета Марселя Гасанова — прим. агентства), Тельман (бизнесмен Александр Тельминов), Боксер и еще кто-то четвертый. Первых двух задержали, а двоих ищут. Машину Боксера расстреляли полицейские, но он сумел сбежать», — говорит собеседник агентства. Как уже сообщалось, нападавшие сломали коммерсанту обе руки, требуя деньги. Также, по данным источника, у него отобрали ключ от квартиры. Бандиты заявили: «Будешь платить за хату, а жить в ней будем мы». По словам инсайдера, жертву спасло то, что на встречу приехали третьи лица, знакомые и с пострадавшим, и с его обидчиками. Они разрулили ситуацию. «А иначе парня бы не отпустили из автосервиса. Он бы так у них и сидел, пока на него жути не нагнали, и точно бы принес эти деньги», — объясняет источник. О пострадавшем известно, что он по национальности русский, живет в Екатеринбурге, но является гражданином Казахстана. По неподтвержденной информации, он не брал денег в долг, но имел какие-то общие арендные дела с Расимом и его командой, после которых его поставили на счетчик. «Люди думают, что 90-е ушли, а 90-е как были, так и остались. Есть такие, как Расим, которые ездят и делают так, чтобы им деньги отдавали», — считает собеседник. Агентство направило запрос в пресс-группу УМВД Екатеринбурга с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о розыске других фигурантов истории с коммерсантом. Ответ будет опубликован, как только поступит.