«Творит беспредел»: в Екатеринбурге соратник авторитета Гасанова сломал должнику обе руки

В Екатеринбурге соратник авторитета Гасанова сломал должнику обе руки

На месте происшествия силовики нашли биту и нунчаки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге предпринимателя заперли в автосервисе, жестоко избили и сломали обе руки из-за долга в 500 тысяч рублей. Одним из нападавших был азербайджанец по имени Расим, которого считают правой рукой криминального авторитета Марселя Гасанова. Подробности истории URA.RU сообщил источник.

«Расим блатной, в криминальной среде имеет статус бродяги, давно знаком с Марселем, считается его соратником. В последнее время он творит беспредельные вещи. В начале апреля Расим и его подельник заперли в автосервисе на улице Тверитина коммерсанта. Сломали парню обе руки и нагрузили на деньги: вымогали миллион», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, пострадавший обратился в полицию, и его обидчиками уже занимаются оперативники УБОП. Оба напарника задержаны. По информации источника URA.RU, причиной нападения стал долг. Якобы коммерсант взял год назад полмиллиона на развитие бизнеса, но деньги не вернул.