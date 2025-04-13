«Творит беспредел»: в Екатеринбурге соратник авторитета Гасанова сломал должнику обе руки

В Екатеринбурге предпринимателя заперли в автосервисе, жестоко избили и сломали обе руки из-за долга в 500 тысяч рублей. Одним из нападавших был азербайджанец по имени Расим, которого считают правой рукой криминального авторитета Марселя Гасанова. Подробности истории URA.RU сообщил источник.
«Расим блатной, в криминальной среде имеет статус бродяги, давно знаком с Марселем, считается его соратником. В последнее время он творит беспредельные вещи. В начале апреля Расим и его подельник заперли в автосервисе на улице Тверитина коммерсанта. Сломали парню обе руки и нагрузили на деньги: вымогали миллион», — объяснил собеседник агентства.
По его словам, пострадавший обратился в полицию, и его обидчиками уже занимаются оперативники УБОП. Оба напарника задержаны. По информации источника URA.RU, причиной нападения стал долг. Якобы коммерсант взял год назад полмиллиона на развитие бизнеса, но деньги не вернул.
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