Треть алкомаркетов закрылись в Вологодской области после введения «сухого закона»

С ведением «сухого закона» в Вологодской области закрылась треть алкомаркетов (200 магазинов). С таким заявлением выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Для борьбы с этой проблемой в регионе были введены частичные ограничительные меры на продажу алкоголя, которые уже начали приносить положительные результаты, подчеркнул глава области.
«Мы замерили по итогам месяца. Докладываю: из 610 алкомаркетов закрылось сразу 220! Снизилось число вызовов „скорой“ на тяжелые интоксикации и отравления. Количество летальных исходов после употребления алкоголя упало. Важно? Очень. И будем продолжать», — рассказал Филимонов, заявив, что одной из главных причин депопуляции населения в России является алкогольная зависимость. Его слова передает «Комсомольская правда».
По мнению губернатора, инициатива по ограничению продажи алкогольной продукции уже доказала свою эффективность. Однако работа в этом направлении будет продолжена и усилена, отметил Филимонов.
Власти Вологодской области также отмечают снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 31%. Кроме того, в регионе стало значительно меньше дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей.
Почти 65% российских подростков негативно относятся к курению, употреблению алкоголя и наркотиков, передает РАПСИ. Это следует из социологического исследования «Изучение поведения детей и подростков Российской Федерации в контексте ведения безопасного образа жизни». Уточняется, что 37,8% опрошенных ребят занимаются спортом и полезными активностями, еще 37,6% посещают кружки и секции.
Ранее в регионе ввели ограничения на продажу алкоголя. Как уточнял Филимонов, делалось это из-за высокой смертности, связанной с его употреблением.
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