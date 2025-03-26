В российском регионе изменять ограничения на продажу алкоголя

Глава Вологодской области Филимонов допустил послабление алкогольных запретов
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Глава Вологодской области допустил послабления антиалкогольных мер
Глава Вологодской области допустил послабления антиалкогольных мер Фото:

Власти Вологодской области могут изменить действующие антиалкогольные меры, оценив их эффективность через год. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. По его словам, ограничения на продажу алкоголя были введены из-за высокой смертности, связанной с его употреблением.

«Может быть, после замера эффективности этой меры в течение года нужно будет посмотреть, есть ли необходимость дополнительных рестрикций или, наоборот, послаблений», — заявил Филимонов. Его слова предает «Газета.ru». 

Кроме того, глава региона выразил свою позицию относительно умеренного потребления алкоголя. Филимонов заявил, что не против употребления его в ограниченных количествах взрослыми и сознательными людьми.

Ранее в Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в РФ. С предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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Власти Вологодской области могут изменить действующие антиалкогольные меры, оценив их эффективность через год. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. По его словам, ограничения на продажу алкоголя были введены из-за высокой смертности, связанной с его употреблением. «Может быть, после замера эффективности этой меры в течение года нужно будет посмотреть, есть ли необходимость дополнительных рестрикций или, наоборот, послаблений», — заявил Филимонов. Его слова предает «Газета.ru».  Кроме того, глава региона выразил свою позицию относительно умеренного потребления алкоголя. Филимонов заявил, что не против употребления его в ограниченных количествах взрослыми и сознательными людьми. Ранее в Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в РФ. С предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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