В российском регионе изменять ограничения на продажу алкоголя

Власти Вологодской области могут изменить действующие антиалкогольные меры, оценив их эффективность через год. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. По его словам, ограничения на продажу алкоголя были введены из-за высокой смертности, связанной с его употреблением.
«Может быть, после замера эффективности этой меры в течение года нужно будет посмотреть, есть ли необходимость дополнительных рестрикций или, наоборот, послаблений», — заявил Филимонов. Его слова предает «Газета.ru».
Кроме того, глава региона выразил свою позицию относительно умеренного потребления алкоголя. Филимонов заявил, что не против употребления его в ограниченных количествах взрослыми и сознательными людьми.
Ранее в Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в РФ. С предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
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