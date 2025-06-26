Что грозит Гузеевой на фоне обвинений в мошенничестве: объясняет адвокат Жорин

Телеведущая Лариса Гузеева, которую обвиняют в мошенничестве с виллами на Бали, вряд ли понесет ответственность. Об этом в разговоре с URA.RU заявил адвокат Сергей Жорин. Он оценил сложившуюся ситуацию, в которой главную телесваху страны не менее шесть человек обвинили в мошеннической рекламе. Люди вложили свои средства, но застройщик, которого активно рекламировала Гузеева, пропал.
«Простой факт рекламы сомнительного объекта еще не делает лицо уголовно ответственным. Все зависит от мотивов, осведомленности и действий. Чтобы признать Ларису Гузееву соучастницей мошенничества, следователям нужно доказать: 1. Намеренный сговор с мошенником с целью обмана потерпевших. 2. Сознательное участие: знала ли она о мошеннической схеме, но все равно проводила рекламу. Если выяснится, что она просто выступала рекламным лицом, уголовное преследование едва ли возможно», — пояснил правозащитник.
При этом Жорин отметил, что раз Гузееву обвиняют в мошенничестве, ее будет ждать допрос, как минимум. «Если потерпевшие указывают на нее и считают, что она причастна к тому или иному преступлению, ее обязаны допросить», — пояснил адвокат.
Правозащитник напомнил, что есть статья 38 Закона о рекламе, которая предусматривает ответственность за недостоверную рекламу. В том числе морального и материального вреда, а также упущенной выгоды. «Поэтому в этом контексте Гузееву могут обязать в той или иной степени возместить ущерб потерпевшим», — заключил Жорин.
Сама Лариса Гузеева на соответствующий запрос журналистов Mash отказалась отвечать.
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