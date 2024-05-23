Ларисе Гузеевой 65: история популярности звезды «Жестокого романса»

Актрисе Ларисе Гузеевой исполнилось 65 лет

23 мая 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Ларисе Гузеевой исполнилось 65 лет Фото: Вадим Тараканов/ТАСС Лариса Гузеева — имя, которое хорошо известно каждому ценителю отечественного кинематографа и телевидения. В ее копилке множество ролей, которые полюбились миллионам зрителей. Отметив свой 65-й день рождения, актриса может похвастаться не только успешной карьерой на экране, но и признанием в качестве телеведущей. URA.RU рассказывает о жизни и карьере Гузеевой. Краткая биография и образование Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинское Оренбургской области. Свою актерскую карьеру она начала после окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии в 1984 году, где она обучалась на курсе Владимира Петрова. После института ей предстояло работать в Оренбургском областном драматическом театре, но судьба распорядилась иначе — Гузеева пошла по пути кинематографа. История популярности Первым шагом на пути к известности для Гузеевой стала эпизодическая роль в легендарном детективе «Место встречи изменить нельзя» (1979). Несмотря на то что роль была небольшой, она открыла ей двери в мир большого кино. В том же 1984 году Гузеева сыграла роль, сделавшую ее знаменитой, — Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс» (режиссер Эльдар Рязанов). Первой работой актрисы стала эпизодическая роль в легендарном детективе Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979) Фото: Николай Малышев/ТАСС Невероятная популярность после «Жестокого романса» Настоящим прорывом стала работа в фильме «Жестокий романс». Эта роль принесла актрисе всеобщую любовь и признание, став ее визитной карточкой. После этого последовали работы в фильмах «Встретимся в метро», «Соперницы», «Чужие здесь не ходят» (1985), а также участие в проектах киностудии «Ленфильм» в период с 1986 по 1990 год. Лариса Гузеева на протяжении 1980-х годов снялась в ряде известных фильмов и сериалов, таких как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Секретный фарватер», «Таинственный узник», «Белое проклятье», «Жизнь Клима Самгина» и других. 1990-е принесли ей роли в таких фильмах, как «Избранник» и «Дом». В новом тысячелетии актриса продолжила свою работу в кино, играя главные роли в сериалах «Маросейка,12» и «Наследницы» и других. Актриса принимала участие в антрепризных спектаклях «Клара, деньги и любовь» и «Неугомонная авантюристка» режиссера Сергея Куницы Фото: ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов В последующие годы Гузеева появилась в драме «Колокол» и сериалах «Три товарища» и «Море. Горы. Керамзит». В 2023 году она сыграла в комедии «Теща» Аскара Узабаева. Также актриса участвовала в театральных постановках, в том числе в спектаклях «Клара, деньги и любовь» и «Пять вечеров». Лариса Гузеева также известна своей работой на телевидении. Она была ведущей шоу «Я — мама» и с 2008 года является лицом популярного телешоу «Давай поженимся!». В 2023 году Гузеева начала вести подкаст «Письма». Ранее она также вела различные программы на Первом канале и была членом жюри различных телешоу. Награды и признание Лариса Гузеева удостоена звания Заслуженной артистки РФ, награждена орденом «Дружбы» и является лауреатом премии «ТЭФИ-2009» за лучшую ведущую ток-шоу. Она также является членом Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ. С 2008 года является бессменной ведущей телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС Яркие цитаты Гузеевой Не только роли в кино, но и яркий характер Ларисы Гузеевой сделали ее популярной. Ее цитаты часто становятся предметом обсуждения, ведь они отражают мудрость и жизненный опыт актрисы: «От жадного мужчины нужно бежать сразу, девочки, чудес не бывает. Такого нельзя перевоспитать. Он будет жаден и на эмоции, и на ласки»;

«Ни два ребенка, ни пятьдесят два еще ни одну семью не скрепили. Ни у нас, ни в Зимбабве»;

«Для любого человека нет ничего дороже, чем его свобода. Поэтому первейшее правило в отношениях — не лезьте «Под кожу» своему партнеру»;

«Если наплевать, значит, нужно разводиться. От таких нужно избавляться, как от гнилых зубов. Если ты видишь, что перспективы ноль, разводись без сожалений»;

«Замужем не значит мертвая!»;

«Мама мне говорит: «Когда выходишь из себя, — рот не забывай закрывать!»;

«Не ищите мужчин с претензиями — не потянете»;

«У мужчины, как и зубной щетки, должна быть одна хозяйка! Если не так, то это ершик для унитаза»;

«Выходя замуж, важно помнить, что вы выходите за готового мужчину. Таким, какой он есть, он будет всегда»;

«У тебя ноги уже кончились, а платье еще не началось!»;

«Измена есть измена. И неважно, будете ли вы прыгать в постель или медленно заползать»;

«Отвыкать нужно постепенно… сначала изменять раз в неделю, потом раз в месяц»;

«Если мужчина не хочет от вас ребенка, он вас не хочет, он вас не любит. Мужчина, который влюблен, первое, о чем просит: роди». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лариса Гузеева — имя, которое хорошо известно каждому ценителю отечественного кинематографа и телевидения. В ее копилке множество ролей, которые полюбились миллионам зрителей. Отметив свой 65-й день рождения, актриса может похвастаться не только успешной карьерой на экране, но и признанием в качестве телеведущей. URA.RU рассказывает о жизни и карьере Гузеевой. Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинское Оренбургской области. Свою актерскую карьеру она начала после окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии в 1984 году, где она обучалась на курсе Владимира Петрова. После института ей предстояло работать в Оренбургском областном драматическом театре, но судьба распорядилась иначе — Гузеева пошла по пути кинематографа. Первым шагом на пути к известности для Гузеевой стала эпизодическая роль в легендарном детективе «Место встречи изменить нельзя» (1979). Несмотря на то что роль была небольшой, она открыла ей двери в мир большого кино. В том же 1984 году Гузеева сыграла роль, сделавшую ее знаменитой, — Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс» (режиссер Эльдар Рязанов). Настоящим прорывом стала работа в фильме «Жестокий романс». Эта роль принесла актрисе всеобщую любовь и признание, став ее визитной карточкой. После этого последовали работы в фильмах «Встретимся в метро», «Соперницы», «Чужие здесь не ходят» (1985), а также участие в проектах киностудии «Ленфильм» в период с 1986 по 1990 год. Лариса Гузеева на протяжении 1980-х годов снялась в ряде известных фильмов и сериалов, таких как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Секретный фарватер», «Таинственный узник», «Белое проклятье», «Жизнь Клима Самгина» и других. 1990-е принесли ей роли в таких фильмах, как «Избранник» и «Дом». В новом тысячелетии актриса продолжила свою работу в кино, играя главные роли в сериалах «Маросейка,12» и «Наследницы» и других. В последующие годы Гузеева появилась в драме «Колокол» и сериалах «Три товарища» и «Море. Горы. Керамзит». В 2023 году она сыграла в комедии «Теща» Аскара Узабаева. Также актриса участвовала в театральных постановках, в том числе в спектаклях «Клара, деньги и любовь» и «Пять вечеров». Лариса Гузеева также известна своей работой на телевидении. Она была ведущей шоу «Я — мама» и с 2008 года является лицом популярного телешоу «Давай поженимся!». В 2023 году Гузеева начала вести подкаст «Письма». Ранее она также вела различные программы на Первом канале и была членом жюри различных телешоу. Лариса Гузеева удостоена звания Заслуженной артистки РФ, награждена орденом «Дружбы» и является лауреатом премии «ТЭФИ-2009» за лучшую ведущую ток-шоу. Она также является членом Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ. Не только роли в кино, но и яркий характер Ларисы Гузеевой сделали ее популярной. Ее цитаты часто становятся предметом обсуждения, ведь они отражают мудрость и жизненный опыт актрисы: